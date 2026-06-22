Hadjar: "Verstappen ile takım arkadaşıysanız, tembellik yapacak zamanınız yoktur"

Isack Hadjar, Milton Keynes merkezli takıma katılarak F1 kariyerinde önemli bir adım attı ve şimdiye kadar sergilediği performansla dikkat çekti.

Max Verstappen'in üstünlüğünün geçmiş takım arkadaşlarına kıyasla daha net olduğu dönemlerin aksine, Fransız pilot şimdiden iki kez Verstappen'i sıralama turlarında geride bıraktı.

Motorsport.com'a konuşan Hadjar, Verstappen ile ilişkilerinin nasıl olduğu sorusuna şu yanıtı verdi: "Max benden tavsiye istemiyor ama ben ona ne zaman bir şey sorsam cevap veriyor. Bilgiye ihtiyacım olduğunda çok açık, çok yardımsever biri. Hiçbir şeyi saklamıyor çünkü ne kadar güçlü olduğunu biliyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Onunla takım arkadaşıysanız tembellik yapacak zamanınız yok demektir. Her piste çıktığınızda attığı tur şimdiye kadar gördüğünüz en yüksek seviye oluyor. Siz de kendinize 'Tamam, burada büyük bir adım atmam lazım' diyorsunuz."

"Onu yakalamak ya da sadece yakın olmak bile büyük efor gerektiriyor. Her piste çıktığımda derine inmem gerektiğini biliyorum çünkü Max gerçekten inanılmaz bir seviyede."

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