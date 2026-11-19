Formula 1 Las Vegas GP

Hadjar: "Verstappen gibi F1 dışında yarışacak param yok"

Isack Hadjar, F1 dışında farklı yarış serilerinde mücadele etmeyi çok istediğini ancak bunun için henüz yeterli bütçeye sahip olmadığını söyledi.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 14:20

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Red Bull pilotu Isack Hadjar'ın bazı rakipleri Formula 1 dışındaki yarışlarda da mücadele ediyor.

Takım arkadaşı Max Verstappen, 2026 sezonunda GT3 kategorisinde yarışlara katıldı. Hollandalı pilot, mayıs ayında Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda mücadele ederken Portimao'daki GT World Challenge sezon finalinde de piste çıktı.

Aston Martin pilotu Fernando Alonso ise ocak ayında Dakar Rallisi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor.

Las Vegas Grand Prix'si öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadjar'a, gelecek sezon öncesindeki dönemi değerlendirmek için kendisinin de benzer planları olup olmadığı soruldu.

Hadjar, "Bunu çok isterdim ancak dünyanın dört bir yanında yarışabilmek için yeterli param yok. Ama bir gün bu da olacak."

"Onlar benim yaşımda bu tür şeyler yapmıyorlardı. Ben de kariyerimin şu aşamasında bunları yapabilecek durumda değilim. Ama zamanı geldiğinde bunu gerçekleştireceğim."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

"Şu anda tek bir şeye odaklanmış durumdayım. Yaptığım işte daha iyi hale geldiğimde kendi alanımın dışına çıkabileceğim." şeklinde konuştu.

Hadjar, 2025 yılında Formula 1'e adım attığı Racing Bulls'tan terfi etmesinin ardından Red Bull'daki ilk sezonunu geçiriyor.

Bileğindeki kırık nedeniyle üç yarışı kaçırmasına rağmen ilk sezonu başarılı geçen Hadjar, Brezilya Grand Prix'sinde üçüncü olarak podyuma çıktı. Red Bull pilotu şu anda şampiyonada 122 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Genç pilot şimdi sezon sona ermeden önce Formula 1'deki ilk Grand Prix zaferini kazanmayı hedefliyor.

Hadjar, "Bu sezon bir yarış kazanmak istiyorum, sezon bitmeden çnce önümde bunu deneyebileceğim üç fırsat var. Bu yüzden elimden gelen her şeyi yapacağım. Kaybedecek hiçbir şeyim yok."

"Bu pistin bize diğer pistlerden daha fazla uyacağını düşünüyorum. Ancak istediğimiz sonuç gelmezse de mücadele etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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- Motorsport.com Ekibi

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