Formula 1 Sao Paulo GP
Hadjar: "Üçüncülükten mutluyum ama artık daha az hata yapmam gerek"
Isack Hadjar, Sao Paulo Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlamasının ardından yarışın zorluklarından bahsetti.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 8 Kas 2026 19:04
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Isack Hadjar, Sao Paulo Grand Prix'sinde takım arkadaşı Max Verstappen'in bir sıra gerisinde, podyumun son basamağında yer aldı.
Yarışın ardından konuşan Fransız pilot, özellikle geçiş lastiklerinden yumuşak hamur lastiklere geçerken pistte kalıp hatalardan kaçınmanın son derece zor olduğunu belirtti.
Hadjar, "Koşullar son derece zorlayıcıydı."
"Özellikle geçiş lastiklerinden yumuşak hamur lastiklere geçerken kaostan kaçınmak oldukça güçtü."
"Ayrıca pit yolunda aracı sürmenin ne kadar zahmetli olduğunu gördünüz."
"Üçüncü olduğum için mutluyum ama artık daha az hata yapmam gerekiyor. Max ile yaşadığım o tatsız durumun önüne geçebilirdim, bu nedenle özür dilemek istiyorum. O bölümde aracı pist sınırları içerisinde biraz daha fazla tutabilirdim." yorumlarında bulundu.
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
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