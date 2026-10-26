Formula 1 Amerika GP

Hadjar, takımla yaşadığı telsiz gerginliğini anlattı: “Max arkamdan mermi gibi geliyordu”

ABD Grand Prix’sinde Max Verstappen’e yol vermekte gecikmesiyle gündeme gelen Isack Hadjar, yaşanan telsiz gerginliğinin arkasındaki nedeni anlattı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 26 Eki 2026 17:20

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Austin’deki yarışın ikinci bölümünde çift pit stop stratejisi uygulayan Max Verstappen, yeni lastikleriyle tek pit stop yapmayı hedefleyen takım arkadaşı Isack Hadjar’ın arkasına yaklaştı. Takımın "yol ver" talimatına kendi yarışını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle ilk anda direnç gösteren Fransız pilot, daha sonra Hollandalı pilota geçiş izni verdi. Ancak bu gecikme nedeniyle süre kaybeden Verstappen, telsizden takıma sert tepki gösterdi.

Yarışın ardından olaylı anları değerlendiren Hadjar, sorunun takımın tek pit stop stratejisini öngörememesinden kaynaklandığını vurguladı: "Sorun şu ki, ben aracın içindeyken yarışın tek pit stopla bitebileceğini fark etmiştim.”

“Takım bunu fark ettiğindeyse Max çoktan pit stopunu yapmış durumdaydı.”

“Max arkamdan mermi gibi geliyordu ve bu durum ikimiz için de son derece kafa karıştırıcı bir hal aldı, hızlı davranmak için çok az vaktimiz vardı. Sonunda ona yol verdim ama benim kirli havamda kaldığı için ona biraz zaman kaybettirdim.”

“Aynı şekilde ben de ona yol vermek zorunda kaldığım için zaman kaybettim. Tüm bunlar yarışın kolayca tek pit stopla biteceğini önceden kestiremediğimiz için yaşandı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

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