Formula 1 Katar GP

Hadjar: "Takım ön kanat üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor"

Isack Hadjar, Las Vegas Grand Prix'sinde arızalanan ön kanadının ardından Red Bull'un aracın ön kanat tasarımını güçlendirdiğini söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Kas 2026 11:30

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Isack Hadjar, Las Vegas'ta yaşadığı arızanın 5. viraja yaklaşırken ön kanadını kapalı konuma getirip 'Düzlük Modu' sistemini devre dışı bıraktığı sırada meydana geldiğini düşünüyor.

Konuyla ilgili konuşan Hadjar, "Bence tamamen talihsiz bir zamanlamaydı."

"Düzlük Modu’nu kapattığım ve tümseğin üzerinden geçtiğim an... Sanırım her şey tam o anda denk geldi ve ön kanat buna dayanamadı."

"Takım hafta sonu boyunca bunun üzerinde çalışıyor ve ön kanadı güçlendiriyor. Bunun tekrar yaşanmaması için yeterli önlemleri almalıyız. Ancak konu hâlâ inceleniyor."

"Ön kanadın kendi kendine çökmesi kesinlikle burada yaşamak istediğim bir şey değil. Takım bu konuda yoğun şekilde çalışıyor."

"Düzlük Modu sistemini 0.2 saniye daha erken kapatsaydım bence bu durum gerçekleşmeyecekti. Her şeyin tam o anda denk gelerek ön kanadın parçalanmasına yol açtığını düşünüyorum. Bu gerçekten çok talihsizdi." yorumlarında bulundu.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Manuel Eletto

Las Vegas'ta yarışa güvenlik aracı dahil olduğunda Hadjar ikinci sırada bulunuyordu. Ön kanat arızası yaşanmadan önce elde ettiği bu pozisyonun ardından Fransız pilot, artık bir yarış galibiyetine daha da yaklaştığını düşünüyor.

"Elbette bu, bütün sezonda ve kariyerimde galibiyete en yakın olduğum andı. Bu seviyede olmak gerçekten çok güzel hissettiriyor."

"Ancak Max'in sezonun ikinci yarısında dört yarış kazanmış olması, aracın ne kadar iyi çalıştığını gösteriyor."

"Yaptığım şeyleri sürdürürsem bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Çok sıkı çalışmaya devam ediyorum, önümde iki yarış daha var."

"Şampiyonada artık uğruna mücadele ettiğim bir şey yok, dolayısıyla risk alabilir, yeni şeyler deneyebilir, piste çıkıp büyük isimlerle mücadele ederken keyif alabilirim."





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe

Formula 1

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