Formula 1 Las Vegas GP

Hadjar: "Stratejik oyunları pek sevmiyorum"

Isack Hadjar, Las Vegas GP sıralama turlarının ardından basına değerlendirmelerde bulundu ve hava koridorunu rakipler kadar etkili kullanamadıklarını belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 06:35

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarının son bölümünde güçlü bir tempo sergileyen Red Bull pilotu Isack Hadjar, seans sonunda hava koridoru yakalayamadığı için son hızlı turunu yarıda bıraktı.

Rakiplerinin birinci virajda yavaşlayarak akıllıca bir taktik uyguladığını ve pistte tek başına kaldığını belirten Fransız pilot, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Hiç hava koridorumuz yoktu.”

“Son denemede biraz aptal durumuna düştük. Diğer takımlar biz pitten çıkarken birinci virajda araçlarını adeta park ederek çok akıllıca bir taktik sergiledi. Sonunda tek başıma kaldığımı anladım.”

“Tur iyiydi ama hava koridoru olmadan düzlükte tamamen çaresiz kalıyorsunuz, bu yüzden turu iptal etmeyi tercih ettim."

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Sıralama turlarında bu tür taktikleri düşünmekten hoşlanmadığını ve asıl odak noktasının virajlardaki saf hızı olduğunu vurgulayan Hadjar, yarınki yarışa dördüncü sıradan başlayacak olmasının avantajına dikkat çekti: "Zaten bu tür stratejik oyunları pek sevmiyorum. Ben aracı hızlı sürmeyi seviyorum.”

“Bu tür durumlar bir bakıma kontrol edemediğiniz şeyler, yani zar atmak gibi. Bu yüzden pek umursamıyorum.”

“Virajlarda daha hızlı olduğumu bildiğim sürece memnunum. Sonuçta yarın dördüncü sıradan başlıyoruz, yani iyi bir pozisyon için elverişli bir yerdeyiz."

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- Motorsport.com Ekibi

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