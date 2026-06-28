Hadjar, sıralama turlarında 'gereksiz yavaş sürüş' sebebiyle uyarı aldı

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Isack Hadjar, seansı 8. sırada tamamladı. Pole pozisyonu ise Mercedes pilotu George Russell'a gitti.

Russell, Q3'te Max Verstappen'in 9. virajda yaptığı kazanın ardından kayda değer bir tur attı. FIA, Russell'ın sarı bayrak ihlâli yapmış olabileceğini değerlendirirken, Mercedes pilotunun olay yerine yaklaşırken yeterince yavaşladığına karar verdi ve pole pozisyonu geçerliliğini korudu.

Hadjar ise Q1'de 'gereksiz şekilde yavaş sürüş' yaptığı gerekçesiyle incelemeye alındı.

FIA hakemlerinin raporunda şu ifadeler yer aldı: "Hakemler, 6 numaralı aracın sürücüsü ve takım temsilcisini dinlemiş; konumlandırma sistemi verilerini, zamanlama verilerini ve araç içi video kayıtlarını incelemiştir."

Isack Hadjar, Red Bull Fotoğraf: Eric Le Galliot

"Sürücünün ilgili turu, başka bir aracı geçmeden ya da başka bir araç tarafından geçilmeden tamamladığı ve bu nedenle gereksiz şekilde yavaş sürdüğü tespit edilmiştir."

Bu değerlendirme sonucunda Hadjar'a resmi uyarı verildi.

Genç pilot, Red Bull'un ev sahibi olduğu Spielberg'de zorlu bir hafta sonu geçiriyor. 21 yaşındaki sürücü, RB22'nin fren performansından memnun olmadığını sık sık dile getirdi.

Sorunların özellikle pistin en uzun düzlük sonrası gelen ve en sert frenaj noktası olan 3. virajda belirginleştiği aktarıldı.

Hadjar, seans sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten frenlere yüklenemiyorum.”

“Ben geç fren yapan ve sert fren yapan bir sürücüyüm ama bu hafta sonu bunların hiçbirini kullanamadım. Bu da tüm virajı etkiliyor – fren yapamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun.”

"Sadece biz değiliz. Diğer takımlar da zorlanıyor. Norris’in de bu virajda spin attığını gördünüz, bu da ne kadar zor olduğunu gösteriyor."