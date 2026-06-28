Hadjar, sıralama turlarında 'gereksiz yavaş sürüş' sebebiyle uyarı aldı
FIA hakemleri, Avusturya Grand Prix'si sıralama turlarının ardından Red Bull pilotu Isack Hadjar'a yönelik yapılan inceleme sonucunda genç sürücüye 'uyarı' cezası verdi.
Isack Hadjar, Red Bull
Fotoğraf: Eric Le Galliot
Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Isack Hadjar, seansı 8. sırada tamamladı. Pole pozisyonu ise Mercedes pilotu George Russell'a gitti.
Russell, Q3'te Max Verstappen'in 9. virajda yaptığı kazanın ardından kayda değer bir tur attı. FIA, Russell'ın sarı bayrak ihlâli yapmış olabileceğini değerlendirirken, Mercedes pilotunun olay yerine yaklaşırken yeterince yavaşladığına karar verdi ve pole pozisyonu geçerliliğini korudu.
Hadjar ise Q1'de 'gereksiz şekilde yavaş sürüş' yaptığı gerekçesiyle incelemeye alındı.
FIA hakemlerinin raporunda şu ifadeler yer aldı: "Hakemler, 6 numaralı aracın sürücüsü ve takım temsilcisini dinlemiş; konumlandırma sistemi verilerini, zamanlama verilerini ve araç içi video kayıtlarını incelemiştir."
Isack Hadjar, Red Bull
Fotoğraf: Eric Le Galliot
"Sürücünün ilgili turu, başka bir aracı geçmeden ya da başka bir araç tarafından geçilmeden tamamladığı ve bu nedenle gereksiz şekilde yavaş sürdüğü tespit edilmiştir."
Bu değerlendirme sonucunda Hadjar'a resmi uyarı verildi.
Genç pilot, Red Bull'un ev sahibi olduğu Spielberg'de zorlu bir hafta sonu geçiriyor. 21 yaşındaki sürücü, RB22'nin fren performansından memnun olmadığını sık sık dile getirdi.
Sorunların özellikle pistin en uzun düzlük sonrası gelen ve en sert frenaj noktası olan 3. virajda belirginleştiği aktarıldı.
Hadjar, seans sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten frenlere yüklenemiyorum.”
“Ben geç fren yapan ve sert fren yapan bir sürücüyüm ama bu hafta sonu bunların hiçbirini kullanamadım. Bu da tüm virajı etkiliyor – fren yapamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun.”
"Sadece biz değiliz. Diğer takımlar da zorlanıyor. Norris’in de bu virajda spin attığını gördünüz, bu da ne kadar zor olduğunu gösteriyor."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
MotoGP Hollanda GP: Ogura ilk galibiyetini aldı, Toprak mekanik sorunla yarış dışı
Wolff: "Ferrari sıcak havada çok tehlikeli, Antonelli'nin hızını değerlendirmeliyiz"
Moto2 Hollanda GP: Son tura kadar süren mücadelenin kazananı Alonso, Deniz Öncü kaza yaptı!
Canlı dereceler: Avusturya GP
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar