Formula 1 Meksika GP

Hadjar resmi uyarı aldı: FIA hakemleri hafifletici sebepleri açıkladı

Meksika GP’de bir taraftarı ittiği için incelemeye alınan Isack Hadjar, FIA Hakem Kurulu tarafından resmi uyarı cezasına çarptırıldı.

Ed Hardy Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 17:34

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Meksika Grand Prix'sinin cuma gününde padok alanında bir taraftarla yaşadığı fiziki temas nedeniyle FIA Hakem Kurulu’na sevk edilen Red Bull pilotu Isack Hadjar hakkındaki karar açıklandı. Kendisiyle özçekim yapmak isteyen bir taraftarı iki kez ittiği görüntülere yansıyan ve Uluslararası Spor Yasası'nın 12.2.1.l maddesini ihlal ettiği belirlenen Fransız pilot, olayın hafifletici sebepleri göz önüne alınarak sadece resmi uyarı cezası aldı.

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Hakem Kurulu'nun resmi karar metninde cezamnın gerekçeleri şu şekilde sıralandı: "6 numaralı aracın piotu Isack Hadjar ve takım temsilcisi dinlenmiş, video kanıtları detaylıca incelenmiştir.”

“Pilot, 1. serbest antrenman seansına geç kaldığını, genç bir taraftarla fotoğraf çektirmek için durduğu sırada başka bir padok davetlisinin kendisine agresif bir şekilde yaklaştığını beyan etmiştir. Pilotun arkasından gelen tek bir güvenlik görevlisinin bile müdahale edemediği ve pilotun kişisel alanının ihlal edildiği görülmüştür.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

“Pilot ilk olarak taraftarın beline elini koyarak kendisinden uzak tutmaya çalışmış, ardından sağ koluyla kişiyi kenara itmiştir. Bu son eylem kuralların ihlali olarak değerlendirilse de, cezanın hafifletilmesinde şu hususlar dikkate alınmıştır:

a) Pilot, başka bir kişinin davetsiz ve son derece agresif eylemine tepki vermiştir.

b) Pilot, kalabalık bir alandan geçerek 1. antrenman seansının başlangıcına yetişmeye çalışmaktadır.

c) Pilotun yanında yeterli güvenlik personeli bulunmamaktadır.

d) Davetli, rızası olmadan pilotun kişisel alanını ihlal etmiştir.

e) Pilotların padokta hareket ederken genel olarak yaşadığı güvenlik sorunları göz önüne alınmıştır."

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- Motorsport.com Ekibi

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