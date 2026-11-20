Formula 1 Las Vegas GP
Hadjar, Red Bull’daki sezonunu değerlendirdi: "Max'in neden dört kez dünya şampiyonu olduğunu anladım"
Max Verstappen'in takım arkadaşı Isack Hadjar, Hollandalı pilotun Monza ve Brezilya'daki performanslarından çok etkilendiğini belirtirtti.
Alex Harrington Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 20 Kas 2026 16:40
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2026 sezonunda Racing Bulls'tan Red Bull'a terfi ederek Max Verstappen'in takım arkadaşı olan Isack Hadjar, ilk yılda gördüklerinin kendisine Hollandalı pilotun dört kez dünya şampiyonu olduğunu gösterdiğini söyledi.
Las Vegas Grand Prix'si medya gününde Red Bull’daki ilk sezonunda kendi beklentilerini karşılayıp karşılayamadığı sorulan Fransız pilot, sezon içinde hem kendi temposuna şaşırdığı hem de takım arkadaşının farkını gördüğü anlar yaşadığını belirtti: "Tempo açısından kendimi şaşırttığım anlar oldu. Bir de 'Max'in neden dört kez dünya şampiyonu olduğunu anladım' dediğim zamanlar yaşadım.”
“Dolayısıyla her iki uçta da farkındalık anları oldu. Sergilediğim performanslar karşısında içimin rahat olduğunu söyleyebilirim. Sezon başında söyleseler böyle bir yıl geçirmeyi kesinlikle kabul ederdim, şikayetçi değilim."
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Manuel Eletto
Bu farkların özellikle pazar günleri ortaya çıktığını vurgulayan Hadjar, yaz arasında antrenman yaparken bileğini kırdığı için kaçırdığı yarışlardan biri olan Monza'yı ve Brezilya'yı örnek gösterdi: "Evde koltuğumda oturup izlerken bile Max’in Monza'daki performansından çok etkilendim. Ayrıca Brezilya'da arka sıralardan yükselmesi de büyüleyiciydi."
Tüm bunlara rağmen Hadjar, Verstappen'in gölgesinde ya da arkadan gelen diğer Red Bull pilotlarının baskısı altında hissetmediğini vurgulayarak sözlerini tamamladı: "Sanırım tüm kariyerim boyunca bir kez bile arkama bakmadım.”
“Red Bull'da olma hedefime ulaştım ve bir süre daha burada kalacağım. Bu yüzden hiçbir şey karşısında tehdit altında hissetmiyorum.”
“Geçen yıl Racing Bulls'taki çaylak sezonumda kendimi kanıtladım. Red Bull'daki ilk yılımda da işimi gayet iyi yapıyorum. Gelecek yıl daha da iyi olacak."
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- Motorsport.com Ekibi
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