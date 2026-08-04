Hadjar, Red Bull'a alışma sürecini anlattı: "En basit şeyleri bile yanlış yapıyordum"

2025 sezonunda Racing Bulls ile başarılı bir çaylak yılı geçiren Isack Hadjar, 2026 sezonunda Yuki Tsunoda'nın yerine Red Bull'un ana takımına terfi etmişti.

Hızını zaman zaman göstermesine rağmen Hadjar, sezonun ilk dört yarışının yalnızca birinde puan alabilmişti. Ancak Kanada Grand Prix'sinden bu yana katıldığı tüm yarışlarda ilk altı içerisinde yer almayı başardı.

Macaristan Grand Prix'si hafta sonunda sezonun ilk yarısını değerlendiren Hadjar, başlangıçta aracın zor yönlerini iyi yönetmesine rağmen en temel konularda hata yaptığını söyledi.

"Sezon biraz zorlu başladı."

"İlk birkaç yarışta en basit şeyleri gerçekten çok yanlış yapıyordum. Buna karşılık hızlı olmak, ritim yakalamak ve Max Verstappen'den çok uzak kalmamak gibi zor konuları oldukça iyi başarıyordum."

"Son birkaç yarışta ise istikrar yakaladığımı düşünüyorum. Takım olarak da hayatımızı kolaylaştıran bazı sorunları çözdük."

"Araç performans verdiğinde sonuç almak da kolaylaşıyor, bunu inkâr edemem."

Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Şu anda durum iyi ama artık gerçekten podyum mücadelesi verebileceğim bir yarış yaşamak istiyorum. Bir sonraki hedefimiz bu."

Hadjar, 'kolay şeyleri yanlış yapmak' derken tam olarak neyi kastettiği sorulduğunda ise yaşadığı sıkıntıları detaylandırdı.

"Startlar uzun süre sorun olmaya devam etti ve bunu çözmek kolay değildi."

"Ama daha çok enerji kullanımını yönetme, güç artışı sistemlerini anlama ve ilk turda spin atma gibi şeylerden bahsediyorum. Bunlar hiç de ideal değildi."

"Bu tarz hatalar hafta sonlarımızı mahvediyordu. Bunlara alışmak biraz zaman aldı ama artık bu konuda iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum."

Fransız pilot, kendi performansından memnun olduğunu ancak Verstappen'in özellikle yarış temposunun hâlâ farklı bir seviyede olduğunu kabul etti.

"Açıkçası bu yıl kendimi şaşırtmadım. Ama geçen yıla göre kesinlikle daha iyiyim."

"Bu normal çünkü ikinci sezonum ve hâlâ çok tecrübeli sayılmam. Her geçen gün gelişiyorum."

"Bence Max özellikle pazar günleri gerçekten inanılmaz."

"Tek tur performansımın oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak yarış yönetimi konusunda onun seviyesi tamamen farklı. Ben de özellikle bu alanda gelişmeye odaklanıyorum."