Formula 1 Sao Paulo GP

Hadjar: "Q3'te rahatlıkla ilk üç mücadelesi verebilirdik"

Sao Paulo GP sıralama turlarının ardından pazar günkü yarışa beşinci sırada başlayacak olan Isack Hadjar, Q3'teki yağmurun performansını olumsuz etkilediğini belirtti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 21:17

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Isack Hadjar, Sao Paulo Grand Prix'si sıralama turlarını yedinci sırada noktalamasının ardından George Russell ve Charles Leclerc'in grid cezalarıyla yarışa beşinci sıradan başlayacak.

Q3 öncesinde ilk üç sıra için mücadele edebileceklerini düşündüğünü belirten Red Bull pilotu, yağmurun şiddetini artırmasının turunu olumsuz etkilediğini söyledi.

Hadjar, "Q3'ün nasıl geçtiğini düşünürsek, yarışa beşinci sıradan başlayacak olmaktan memnunum."

"Açıkçası Q3'te rahatlıkla ilk üç için mücadele edeceğimizi düşünüyordum ama tabii ki sıra bana geldiğinde yağmurun şiddeti arttı! Zaten hep böyle oluyor."

"Çok fazla risk almadım ama yağmur lastikleriyle aracı kontrol edemeyeceğimi hissettiğim anlar oldu. Geçiş lastikleriyle kendime güveniyordum, sadece yeterince tur atamadık. Q2 iyi geçti, dolayısıyla Q3'e oldukça öz güvenli girdim."

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

"Ama sonuçta her şeyi belirleyen tek bir tur oldu ve o turda pistte diğer tura kıyasla biraz daha az su vardı. Bu seansların böyle adaletsiz şekilde sonuçlanmasından hoşlanmıyorum."

"Açıkçası daha fazla yol tutuşu bekliyordum. Normalde yağmur lastikleriyle her şey biraz daha rahat olur. Lastikleri takarsınız, kızaklamayı aşarak sürüşe devam edersiniz… Ancak bugün durum kesinlikle böyle değildi. Gelecek yıl koşulların iyileşmesi gerekiyor çünkü bu şekilde yarışmamız mümkün değil."

Yarışta Liam Lawson ve Nico Hülkenberg'in önünde yer alması beklenen Hadjar'a podyum şansı da soruldu.

Yağmur yağması halinde her şeyin mümkün olabileceğini söyleyen Hadjar, "Eğer yağmur yağarsa her şey olabilir, tıpkı bugün gördüğümüz gibi."

“Ama o koşullarda tek yapmamız gereken aracı pistte tutmak olacak." şeklinde yanıt verdi.

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- Motorsport.com Ekibi

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