Hadjar: "Pole'e bu kadar yakın olmak güzel ama hâlâ yeterli değiliz"

Isack Hadjar, Barselona'daki sıralama turları seansını altıncı sırada tamamladı. Red Bull pilotu, pazar günkü yarışa üçüncü çizgide takım arkadaşı Max Verstappen'in yanında başlayacak.

Cumartesi gününün ardından konuşan Hadjar, özellikle ilk virajda yaptığı hatanın turunun geri kalanını etkilediğini ve bunun kendisine pahalıya mal olduğunu belirtti: "Bence her şey iyiydi, oldukça iyi bir tur attım; ama ilk viraj hariç."

"Orada fazla zorladım ve apekse çok uzaktaydım. Bu da 2 ve 3. virajlarda da kötü bir performans göstermeme sebep oldu. Dolayısıyla ilk sektörüm kötüydü."

"Ama oradan sonrası çok iyiydi, pişmanlığım yok ama yine de yazık oldu."

Pistin lastik aşınması ve yüksek sıcaklık nedeniyle zorlayıcı olduğuna dikkat çeken Hadjar, araçla ilgili hislerinin de sınırda olduğunu ifade etti: "Bu pist zaten lastik aşınması açısından zor, bir de yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyoruz. Bu her şeyi daha da zorlaştırıyor."

Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Hafta sonu boyunca iyi bir gelişim gösterdik ama dürüst olmak gerekirse elimizdeki paketle pole pozisyonunda olmamız gerektiğini düşünmüyorum."

"Pole ile aramızdaki farkın bu kadar küçük olmasına şaşırdım çünkü araçta hissettiğim şeyler daha büyük bir fark olduğunu söylüyor. Hâlâ yapılacak çok iş var."

Yarınki yarış için beklentilerini de değerlendiren Hadjar, yüksek lastik aşınması nedeniyle strateji savaşının kritik olacağını söyledi: "İyi hissetmiyorum diyemem ama kolay bir yarış olmayacak."

"Sanırım çok pit stoplu bir yarış olacak ve bunu daha önce hiç yaşamamış olabilirim."

"Umarım iki ya da üç pit stop görürüz. Bu da oldukça eğlenceli olur."