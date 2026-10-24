Formula 1 Amerika GP
Hadjar: “Pole pozisyonunu alma şansımız vardı”
ABD Grand Prix’si c turlarında 3. sırayı alan Red Bull pilotu Isack Hadjar, seansın ardından basına konuştu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 24 Eki 2026 22:14
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images
Austin’de hafta sonuna denge ve performans sorunlarıyla başlayan Isack Hadjar, sıralama turlarında sergilediği güçlü geri dönüşle 3. sırayı elde etti. Son antrenman seansında aracı sürmekte çok zorlandığını ve takıma karşı biraz sert davrandığını belirten genç pilot, seans sonrasında hem takımdan özür diledi hem de kaçan liderlik fırsatını değerlendirdi.
Son turunda yaşadığı talihsiz rüzgâr etkisine dikkat çeken Hadjar, şu ifadeleri kullandı: "Üçüncülükten dolayı mutluyum.”
“Hafta sonunun başından bu yana benim için gerçekten inanılmaz zor geçti. Doğru dengeyi bir türlü bulamamıştım. Son antrenmanda o kadar çok zorlandım ki araç sürülemez halde olduğu için yumuşak lastiklerle tur bile atamadım.
“Hafta sonu boyunca gösterdikleri yoğun çaba için takıma minnettarım. Onlara karşı biraz sert davrandım, bu yüzden özür dilemek istiyorum. Üçüncülük güzel ama pole pozisyonunu alma şansımız vardı.”
“13 ve 15. virajlarda arka taraftan çok şiddetli bir rüzgâr aldım. Turumda ciddi zaman kaybettim, bu yüzden biraz canım sıkkın ama bu şekilde geriden gelip mücadele edebilmiş olmak sevindirici."
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- Motorsport.com Ekibi
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