Hadjar, parça değişimleri yüzünden Belçika GP’ye arka sıralardan başlayacak

Red Bull tarafından üretilen ilk güç ünitesi, içten yanmalı motor (ICE) kısmıyla FIA'nın ilk ADUO değerlendirmesinde zirveye yerleşerek beklentileri aşmıştı. Ancak yeni teknik kurallar kapsamında diğer motor üreticilerinin de yaşadığı gibi, Red Bull motorunun da yüzde yüz güvenilir ve dayanıklı olmadığı görüldü.

Hadjar, sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde motor arızası nedeniyle yarış dışı kalmış, Monako'da yaşadığı bir başka motor sorunuysa olası bir podyum sonucuna mal olmuştu. Geride kalan 9 yarışın ardından birçok motor parçasını tüketen genç pilot, dördüncü enerji deposuna ve dördüncü kontrol elektroniği ünitesine geçiş yaptığı için zaten ceza sınırına gelmişti.

Sezonun 10. yarışı öncesinde yeni güç ünitesi parçalarına geçiş yapacağını belirten Red Bull pilotu, Fransız yayını Canal+'a verdiği demeçte yarışa 22. sıradan başlamayı beklediğini söyledi: "Bu hafta sonu Spa'daki hedefimiz tamamen yarış temposuna odaklanmak olacak.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Sıralama turlarındaki tek tur performansına çok fazla odaklanmayacağımızı biliyoruz. Muhtemelen yarışa 22. sıradan başlayacağım.”

“Ancak Spa, geçiş yapmanın mümkün olduğu bir pist. Yarışta pek çok şey yaşanabilir.”

“İyi bir tempomuz var, bu yüzden pazar günü çok keyifli bir yarış geçirmeyi umuyorum."

Hadjar, McLaren'in Lando Norris’in kontrol elektroniği ünitesini değiştirdiğini açıklamasının ardından Spa'da grid cezası alacağı kesinleşen ikinci isim oldu. Mercedes’in güncellenmiş kontrol elektroniği ünitesine geçiş yapma kararı alan Norris, dördüncü ünitesine başladığı için otomatik olarak 10 sıralık bir grid cezası almıştı.