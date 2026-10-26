Formula 1 Amerika GP
Hadjar öfkeli: "Red Bull, debriyaj sistemini yeniden tasarlamalı"
Amerika Grand Prix'sinde yaşadığı start sorunu ve strateji kararlarının ardından öfkelenen Isack Hadjar, Red Bull'un debriyaj sisteminin yeniden tasarlaması gerektiğini söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 26 Eki 2026 06:00
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Circuit of The Americas'ta gerçekleşen yarışta üçüncü sıradan start alan Isack Hadjar, ilk turun sonunda Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'ın arasında kalarak beşinciliğe geriledi ve 56 turluk yarışın sonunda damalı bayrağı altıncı sırada gördü.
Yarış startının tekrarını izledikten sonra Hadjar, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Prosedür açısından her şeyi kusursuz yapıyorum ama ardından debriyajda aşırı güç aktarımı yaşıyorum."
"Bunlar benim kontrolüm dışında gelişen şeyler. Açıkçası bu tür durumlar artık beni gerçekten sinirlendirmeye başladı."
"Üstelik telsiz iletişimim de kötü. Pit duvarında neler olduğunu duyamıyorum. Yanlış motor ayarıyla pitten çıkıyorum ve ardından sert hamur lastiklerle her turda bir saniye kaybediyorum."
"Debriyajın yeniden tasarlanması gerekiyor çünkü şu anda fazla hassas ve sıcaklıklarla başa çıkamıyor, hepsi bu. Bu gerçekten büyük bir sorun."
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Logan Riely / Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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