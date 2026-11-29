Formula 1 Katar GP
Hadjar, MotoGP sprint yarışını eleştirdi: "Utanç vericiydi!"
Isack Hadjar, MotoGP Valensiya GP sprint yarışındaki kaotik start sürecini 'rezalet' olarak nitelendirdi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 29 Kas 2026 15:35
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Katar Grand Prix’si hafta sonunda konuşan Red Bull pilotu Isack Hadjar, MotoGP sürücüsü Marc Marquez'in emeklilik açıklaması karşısında gözyaşlarına hâkim olamadığını söyledi.
Bunun yanı sıra Hadjar, Valensiya GP sprint yarışında yaşanan olaylara yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Start sistemindeki bir arıza nedeniyle motosikletler yaklaşık 10 saniye boyunca devirde beklemek zorunda kaldı. Bu süreçte Marquez'in Ducati'si aşırı ısınarak alev aldı.
Sürücüler, yeniden start için pit alanına gönderilmek yerine gridde yaklaşık 20-25 dakika beklemek zorunda kaldı. Marquez ise arızanın yarış yönetiminin ekipmanlarından kaynaklanmasına rağmen yedek motosikletine geçtiği için iki uzun tur cezası aldı.
Yaşananlara ilişkin görüşü sorulan Hadjar, "Sprint yarışında yaşananlar tam anlamıyla bir rezaletti!"
"Olayı ele alış biçimleri gerçekten utanç vericiydi; özellikle de bunun Marc Marquez’in son yarış hafta sonu olduğu düşünüldüğünde. Bence MotoGP gerçekten utanmalı."
"Ne diyeceğimi bilmiyorum, ancak Marquez adına mutluyum çünkü bence vücudu artık yeterince yoruldu." şeklinde yanıt verdi.
Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images
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