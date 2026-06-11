Hadjar: “Monako’da takımla ilk podyumu almak çok özeldi”
Red Bull pilotu Hadjar, Monako’da elde ettiği üçüncülüğün ardından Barselona hafta sonu için açıklamalar yaptı.
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Monako hafta sonunun sıralama turlarında 1:14.408’lik süresiyle 11. sıraya yerleşen Hadjar, yarışta ilk 10’a girebilmek için mücadele edeceğini düşünürken kendisini podyumun son basamağında bulmuştu.
Yarış boyunca adeta bir dayanıklılık sınavı veren Red Bull pilotu, şansın da yüzüne gülmesiyle sıralamalarda yükseldi ve damalı bayrağı 4. sırada geçse de önündeki Gasly, aldığı cezalar yüzünden geriledi ve Hadjar üçüncü oldu.
Monako yarışında yaşadığı mekanik sorunlara rağmen üçüncü olarak Red Bull ile ilk podyumunu kazanan Isack Hadjar, hafta sonundan mutlu ayrıldığını belirtti.
"Monako’da takımdaki ilk podyumumu almak çok özel bir andı.”
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Son yarışlarda takım olarak elde ettiğimiz podyumlar, arka planda verilen devasa emeğin bir karşılığı ve doğru yolda olduğumuzun kanıtı.”
“Ancak istikrarı yakalamak ve hep zirve için mücadele etmek istiyorsak önümüzde hâlâ çok uzun bir yol var.”
“Testlerin ardından Barselona’ya dönmek, bu yolda ne kadar mesafe katettiğimizi net bir şekilde görmemizi sağlayacak."
Birçok takım gibi Red Bull da Barselona’daki ilk antrenman seansında koltuğu genç bir yeteneğe devredecek. RB22'de Hadjar’ın yerine piste çıkacak isim Ayumu Iwasa olacak.
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