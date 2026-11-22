Formula 1 Las Vegas GP

Hadjar: "Mercedes'in herkesi ezip geçeceğini sanıyordum ama yanıldım"

Las Vegas GP’de yaşadığı ön kanat hasarı nedeniyle podyum fırsatını kaçıran Isack Hadjar, arka sıralarda tek başına kalmasının motivasyonunu etkilediğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 22 Kas 2026 08:50

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Las Vegas Grand Prix'sinde ön sıralarda zafer ve podyum mücadelesi verirken ön kanadının kırılmasıyla gerilere düşen Red Bull pilotu Isack Hadjar, yarışın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

İyi bir tempoya sahip olmasına rağmen işlerin yolunda gitmemesinin keyfini kaçırdığını belirten genç pilot, yarışı şu sözlerle değerlendirdi: "Açıkçası tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, sadece ön kanat kırıldı ve benim için her şey orada bitti.”

“Mesele puanlar ya da podyum bile değil; sadece aldığım keyfi mahvoluyor. Ben buraya dünyanın en iyi pilotlarıyla yarışmak için geldim ama kendimi en arkada, tek başıma yarışırken buluyorum. Bu durum sürüş motivasyonumu yerle bir ediyor, gerçekten çok sinir bozucu.”

“Nasıl bir sonuç alabileceğimi asla bilemeyecek olmak çok yıpratıcı. Aracın hasar aldığı o ana kadar her şey olumluydu, bu da aracın son birkaç yarıştır ne kadar iyi çalıştığını kanıtlıyor. Bir podyum daha gelebilirdi, elimizde kovalayacağımız iki yarış daha var."

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Yarışın başındaki yoğun hava koridoru savaşında Verstappen'in arkasında beklemesi halinde George Russell'a geçileceğini vurgulayan Hadjar, Mercedes'in üstünlük kuracağı yönündeki tahmininde yanıldığını da itiraf etti: "Bence takım hava koridorunu avantajının ne kadar önemli olduğunu tam fark edemedi.”

“Öylece arkada bekleyemezdim, eğer öyle yapsaydım George ikimizi de geçecekti. Ya hamle yapıp ikimiz de tam gaz giderek birbirimizi geçecektik ki en hızlı yarış şekli buydu, ya da pozisyondan vazgeçecektim, bekleyip yerimi vermem de benim açımdan kabul edilemezdi.”

“Burada işlerin yolunda gideceğine dair içimde güzel bir his vardı, öyle de oldu ama fırsat kaçtı. Yarışın bu kadar kaotik geçeceğini dünden tahmin etmiştim ama bu boyutlara ulaşmasını beklemiyordum.”

“Mercedes'in herkesi ezip geçeceğini sanıyordum ve yanıldım. Onlar düzlüklerde inanılmaz hızlıydı, bizse virajlarda çok çeviktik."

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- Motorsport.com Ekibi

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