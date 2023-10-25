Hadjar, Meksika GP ilk seansında piste çıkacak

Red Bull'un genç sürücü programında yetişen Isack Hajar, geçen yıl Formula 3 şampiyonasını dördüncü bitirmesinin ardından bu yıl Formula 2'ye geçmiş ve geride kalan 24 yarışta bir galibiyet elde etmişti.

Daha önce Fransa F4 şampiyonasında da üçüncü olan Hadjar, yakında F1 aracıyla ilk deneyimini yaşayacak. Yapılan açıklamaya göre

Hadjar, Formula 1'deki ilk sürüşünü Mexico City Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yapacak.

Fransız sürücü, 1. antrenman seansında AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'nın yerini alacak. İkinci seansta Tsunoda direksiyona geçecek ve hafta sonunun geri kalan seanslarında pistte olacak.

Takımlar yıl boyunca iki kez cuma antrenmanlarında çaylak bir ismi piste çıkarmak zorunda kalıyorlar. AlphaTauri de bundan ötürü Hadjar'a fırsat verecek.