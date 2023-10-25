Hadjar, Meksika GP ilk seansında piste çıkacak
Red Bull'un genç yeteneği Isack Hadjar, bu hafta sonu Meksika GP öncesi ilk antrenmanda piste çıkacak.
Red Bull'un genç sürücü programında yetişen Isack Hajar, geçen yıl Formula 3 şampiyonasını dördüncü bitirmesinin ardından bu yıl Formula 2'ye geçmiş ve geride kalan 24 yarışta bir galibiyet elde etmişti.
Daha önce Fransa F4 şampiyonasında da üçüncü olan Hadjar, yakında F1 aracıyla ilk deneyimini yaşayacak. Yapılan açıklamaya göre
Hadjar, Formula 1'deki ilk sürüşünü Mexico City Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yapacak.
Fransız sürücü, 1. antrenman seansında AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'nın yerini alacak. İkinci seansta Tsunoda direksiyona geçecek ve hafta sonunun geri kalan seanslarında pistte olacak.
Takımlar yıl boyunca iki kez cuma antrenmanlarında çaylak bir ismi piste çıkarmak zorunda kalıyorlar. AlphaTauri de bundan ötürü Hadjar'a fırsat verecek.
Son Haberler
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar