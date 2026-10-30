Formula 1

Hadjar, Meksika GP hakkında: "Her şey alev alev yanacak!"

Meksika Grand Prix’sinin F1 araçları ve pilotlar için sezonun en uç noktadaki testi olacağını belirten Isack Hadjar, hafta sonuna dair çarpıcı bir tahminde bulundu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 14:20

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Deniz seviyesinden 2.285 metre yükseklikte yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti’nde havanın yüzde 25 daha az yoğun olması, takımları ve pilotları ekstrem koşullarla karşı karşıya bırakacak. 2026 kurallarıyla birlikte MGU-H’ın güç ünitelerinden çıkarılması ve turboşarjların daha fazla zorlanacak olması, Meksika gibi bölgelerde motor ve fren soğutmasını imkânsız bir seviyeye taşıyor.

Austin’deki yarışın ardından takımın strateji ve operasyonel hatalarını eleştiren ancak bunları geride bıraktıklarını belirten Hadjar, Meksika’da kendilerini bekleyen teknik ve fiziksel zorlukları şu sözlerle özetledi: "Bu şartların araçları ve pilotları en uç noktalara kadar zorlayacağını düşünüyorum. Geçen yıl araç Monako’da bile buz üstündeymişçesine çok kayıyordu.”

“Şimdi tüm yıl aynı yere basma gücü seviyesindeyiz ve böyle bir piste geliyoruz. Pist cehennem gibi kaygan hissettirecek.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Liam Fabre

“Araç için soğutma açısından aşırı ekstrem koşullar olacak. Motor, lastikler, frenler... Her şey alev alev yanacak, muhtemelen araç içindeki ben bile yanacağım!”

“Bu yüzden Ferrari veya Mercedes’i düşünmüyorum bile, kendi tarafımızda hafta sonunun ne kadar zor geçeceğine odaklanmış durumdayım.”

“Yine de son birkaç yarışta aracımız her türlü farklı pistte iyi çalıştı, bu yüzden burada da neden olmasın?”

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- Motorsport.com Ekibi

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