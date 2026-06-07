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Formula 1 Monako GP

Monako kaosu yarışın ardından devam ediyor: Hadjar hakemler kuruluna çağırıldı

FIA, Red Bull’un kırmızı bayrak gösterilmişken Isack Hadjar'ın aracında izin verilmeyen değişiklikler yaptığı gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

Neşe Akkoyun
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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Yarışı üçüncü sırada tamamlayan Isack Hadjar ve takımı Red Bull, kırmızı bayrakla durdurulan seans esnasında kurallara aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle hakem heyetine sevk edildi. 

Bu incelemenin yarış içinde ekrana yansıyan soruşturma mı yoksa tamamen ayrı bir ihlal mi olduğu henüz netlik kazanmadı.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

FIA tarafından yapılan resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yarışın durdurulduğu esnada, saat 16:55'te Oracle Red Bull Racing takımı mekanikerlerinin 6 numaralı araç üzerinde çalıştığı ve Madde B5.14.4.a kapsamında izin verilmeyen işlemler gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.” 

“Yaptıkları çalışmalar hakkında kendilerine sorgulama yapıldığında, mekanikerler işlemi durdurmuş ve herhangi bir parça değişimi yapmadan aracı bir önceki durumuna geri döndürmüştür.” 

“Değerlendirmeleri için konu, hakemler kuruluna sevk edilmiştir."

Bu açıklamayla eş zamanlı olarak Isack Hadjar, kırmızı bayrak ihlali hakkında ifade vermek üzere acil olarak hakemler kuruluna çağrıldı. 

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