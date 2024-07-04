Hadjar, ilk antrenmanda Perez'in yerini alacak

Formula 2'de yarışan Fransız sürücü, ilk antrenman seansında Red Bull pilotu Sergio Perez'in aracını sürecek.

İkinci seansta Perez direksiyona geri dönecek.

Isack Hadjar için bu bir yarış hafta sonundaki ilk Formula 1 deneyimi olmayacak. Genç sürücü, 2023 yılında AlphaTauri ile Mexico City'da, Red Bull Racing ile de Abu Dhabi'deki antrenmanlarda piste çıkmıştı.

Böylelikle bu hafta sonu piste çıkacağı açıklanan çaylak sayısı dört oldu.

Daha önce Williams'ın Franco Colapinto, Alpine'in Jack Doohan ve Haas'ın Oliver Bearman'ı piste çıkaracağı belirtilmişti.