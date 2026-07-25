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Formula 1 Macaristan GP

Hadjar: “Hafta sonu boyunca tek bir adım bile ilerleme kaydedemedik”

Macaristan GP sıralama turlarında istediği sonucu alamayan Hadjar, hafta sonu boyunca hiç ilerleme kaydedemediklerinden yakınarak hayal kırıklığını dile getirdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Hungaroring'deki zorlu geçen cuma gününün ardından sıralama seansında da beklediği tempoyu yakalayamayan Isack Hadjar, seans sonrasında samimi açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu boyunca aracı geliştirmek için sürekli yeni şeyler denediklerini ancak hiçbir ilerleme kaydedemediklerini belirten Hadjar, mevcut paketle daha fazlasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Cuma gününe kıyasla pist koşullarının değiştiğini ve rüzgârın azaldığını belirten genç pilot, buna rağmen araç dengesini bulmakta zorlandıklarını aktardı: "Dürüst olmak gerekirse durum çok büyük bir hayal kırıklığı, üzerine söylenecek fazla bir şey yok.” 

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Bu hafta sonu boyunca tek bir adım bile ilerleme kaydedemedik. Şu an aracın bize verebileceği maksimum performans bu. Pistteki en hızlı 4. takımız ve bu kesinlikle iyi bir durum değil.”

“Gece boyunca ve 3. serbest antrenmanda sürekli bir şeyler denedik. Pist koşulları da değişmeye devam ediyor. Rüzgârın azalması normalde bize biraz yardımcı olmalıydı ama yine de yeterince iyi değiliz.” 

“Şayet sıralama seansı daha kötü hava koşullarında geçseydi sanırım pistte varlık bile gösteremezdik."

Aracın kasislerden geçerken yaşadığı sürüş konforu sorunlarına da dikkat çeken Hadjar, rakiplerinin şikanı geçiş rahatlığına gıpta ettiklerini söyledi ve yarış stratejisini açık bir dille özetledi: "Sürüş kalitesi ve kasisler konusunda ciddi şekilde zorlanıyoruz.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Diğer pilotların şikanı nasıl geçtiğini görüyorum; elimizdeki araçla onların yaptıklarını yapmak imkânsız.”

“Yarın Hungaroring'de geçiş yapmak zaten çok zor olacak. Bu yüzden tüm varımı yoğumu 1. tur, 1. viraj mücadelesine koyacağım, sonra ne olursa olsun."

 

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