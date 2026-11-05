Formula 1 Sao Paulo GP
Hadjar: "Gelecek yıl için umut verici bir tablo çiziyoruz"
Isack Hadjar, Meksika'daki iyi startın bir tesadüf olmadığını ancak tam olarak çözülmediğini söylerken yağmurlu yarışların eski eğlencesini kaybettiğini ifade etti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 5 Kas 2026 21:05
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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Brezilya Grand Prix'si öncesinde basın toplantısında konuşan Isack Hadjar, Red Bull'un son dönemdeki gelişimi, yağmurlu havaki beklentilerini ve çocukluk idolü Lewis Hamilton hakkında açıklamalarda bulundu.
Meksika'da yarışın başında yakaladığı harika kalkışın sıkı bir çalışmanın eseri olduğunu belirten genç pilot, araçtaki galibiyet potansiyeline rağmen son yarışlarda üst sıralardan uzak kalmanın yarattığı hayal kırıklığını dile getirdi. Yağmurlu seansları iple çektiğini ancak modern Formula 1'de ıslak zemin yarışlarının güvenlik kaygıları nedeniyle eski tadını vermediğini vurgulayan Hadjar, 400. Grand Prix'sine çıkan Lewis Hamilton ile pistte yaşadığı özel bir anıyı da paylaştı.
Meksika’daki güçlü startı değerlendiren ve Sao Paulo'da beklenen yağmurlu hava şartları hakkındaki düşüncelerini aktaran Isack Hadjar, hissiyatını şu sözlerle ifade etti: "Meksika'daki kalkışın bir tesadüf olduğunu söylersem yalan söylemiş olurum çünkü Austin'den itibaren bunun üzerinde çok sıkı çalıştık ve Meksika'da karşılığını aldık.”
Isack Hadjar
Fotoğraf: LAT Images
“Şimdi hedefimiz neden bu kadar iyi start aldığımızı anlayıp sezon sonuna kadar bunu tekrarlamak. Son birkaç yarıştır potansiyelimize ulaşamamak benim için can sıkıcı çünkü elimizde kazanabilecek bir araç olduğunu biliyorum.”
“Yağmur altındaki sıralama seansını iple çekiyorum. Görüş mesafesinin olmaması ya da kırmızı bayraklarla ertelenen yarışlar yerine sıralama seansında ıslak zeminde tam gaz sürmeyi tercih ederim.”
“Dürüst olmak gerekirse günümüzde ıslak zemin yarışları artık eskisi kadar eğlenceli değil. Yine de şartlar ne olursa olsun gözümüzü açık tutup elimizden geleni yapacağız."
Sezon başında podyumdan uzak olan Red Bull aracının bugün galibiyetler için savaşacak noktaya gelmesinden gurur duyduğunu belirten Hadjar, 400. yarışına çıkan Lewis Hamilton ile arasında geçen olayı şu cümlelerle aktardı: "Melbourne'de referans tempodan yaklaşık iki saniye gerideydik. Şimdiyse araç yarış kazanıyor ve podyum için mücadele ediyor; takımın bu hızlı gelişimiyle daha fazla gurur duyamazdım. Gelecek yıl için çok umut verici bir tablo çiziyoruz.”
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“Kişisel olarak çocukken hayranlıkla izlediğim Ayrton Senna'dan sonra Lewis Hamilton ile aynı gridde olmak ve onunla rekabetçi şartlarda yarışmak benim için adeta bir rüyanın gerçekleşmesi gibi.”
“Meksika'da kendisini engellememe rağmen benim başımı belaya sokmamak için telsizden hiçbir şey söylemedi. Yaptığı bu jest için minnettarım.”
“Benim onu ilk engelleyişimdi, belki de bu yüzden biraz alttan aldı. 400 yarış çok büyük bir rakam, umarım daha uzun süre mücadele etmeye devam ederiz."
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- Motorsport.com Ekibi
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