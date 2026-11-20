Formula 1 Las Vegas GP
Hadjar: "Geçiş lastikleriyle sürerken çok eğlendim"
Las Vegas'ta yağmurla geçen ilk günü keyifli olarak nitelendiren Isack Hadjar, seansların ardından basına konuştu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 20 Kas 2026 08:40
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Las Vegas Grand Prix'sinin yağış altında geçen ilk gününün ardından konuşan Red Bull pilotu Isack Hadjar, pist koşulları ve gün içindeki sürüş deneyimine dair değerlendirmelerde bulundu.
İlk antrenman seansında pistte kalmanın çok zor olduğunu ancak ikinci seansta geçiş lastiklerinin kusursuz çalıştığını belirten Fransız pilot, günü şu sözlerle özetledi: "İlk antrenman seansı çok zordu, bu yüzden pek sürüş yapmadık. İkinci seans ise oldukça iyiydi.”
“Hatta yağmur lastiğinin bile biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Geçiş lastikleri kusursuz çalışıyordu ve dürüst olmak gerekirse onlarla sürüş yaparken çok eğlendim.”
“Eğlenmemin yarın için pek faydalı olacağını sanmıyorum ama yine de aracı biraz test edip kontrol etmiş olduk."
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Telsizden bildirdiği güç durumuna da açıklık getiren Hadjar, ortada endişe verici bir arıza bulunmadığını ve durumun batarya prosedüründen kaynaklandığını ifade etti: "Motorun kendisi gayet iyiydi. Sadece soğutma turundaki prosedürümüz bu şekilde işliyor.”
“Bana o anda bir şeyler ters gibi geldi; etrafımdaki araçlara kıyasla kendimi çok daha yavaş hissettim. Yani özünde bataryayı yeniden şarj ettik. Ortada endişe verici bir durum yok."
Takımın hafta sonuna getirdiği küçük güncellemeyi henüz denemediğini söyleyen Hadjar, test planına dair şunları ekledi: "Henüz deneyemedim ama bir aksilik olmazsa yarın 3. antrenman seansında deneyeceğiz.”
“Gereken testleri yapıp genel durumu göreceğiz. Açıkçası çok ufak bir parça, dişe dokunur bir performans artışı olacağını bile düşünmüyoruz.”
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Cuma özeti: Russell Las Vegas’ta zirvede ama asıl mücadele cumartesi başlayacak
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Alonso: "Lastikler hakkında hâlâ faydalı verimiz yok"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
1 s
Alonso: "Lastikler hakkında hâlâ faydalı verimiz yok"
Resmi: Las Vegas GP’de 5 pilot grid cezası aldı
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
1 s
Resmi: Las Vegas GP’de 5 pilot grid cezası aldı
Russell: "Zirvede olmamıza rağmen en hızlı takım değildik"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
3 s
Russell: "Zirvede olmamıza rağmen en hızlı takım değildik"
Son Haberler
Hadjar: "Geçiş lastikleriyle sürerken çok eğlendim"
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
4 dk
Hadjar: "Geçiş lastikleriyle sürerken çok eğlendim"
Cuma özeti: Russell Las Vegas’ta zirvede ama asıl mücadele cumartesi başlayacak
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
42 dk
Cuma özeti: Russell Las Vegas’ta zirvede ama asıl mücadele cumartesi başlayacak
Resmi: FIA, yarış kararlarındaki tutarlılığı artırmak amacıyla hakem sistemini değiştiriyor
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
44 dk
Resmi: FIA, yarış kararlarındaki tutarlılığı artırmak amacıyla hakem sistemini değiştiriyor
Cuma gününün ardından Mercedes'in kafası neden karışık?
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
58 dk
Cuma gününün ardından Mercedes'in kafası neden karışık?
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol