Formula 1 Las Vegas GP

Hadjar: "Geçiş lastikleriyle sürerken çok eğlendim"

Las Vegas'ta yağmurla geçen ilk günü keyifli olarak nitelendiren Isack Hadjar, seansların ardından basına konuştu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 08:40

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Las Vegas Grand Prix'sinin yağış altında geçen ilk gününün ardından konuşan Red Bull pilotu Isack Hadjar, pist koşulları ve gün içindeki sürüş deneyimine dair değerlendirmelerde bulundu.

İlk antrenman seansında pistte kalmanın çok zor olduğunu ancak ikinci seansta geçiş lastiklerinin kusursuz çalıştığını belirten Fransız pilot, günü şu sözlerle özetledi: "İlk antrenman seansı çok zordu, bu yüzden pek sürüş yapmadık. İkinci seans ise oldukça iyiydi.”

“Hatta yağmur lastiğinin bile biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Geçiş lastikleri kusursuz çalışıyordu ve dürüst olmak gerekirse onlarla sürüş yaparken çok eğlendim.”

“Eğlenmemin yarın için pek faydalı olacağını sanmıyorum ama yine de aracı biraz test edip kontrol etmiş olduk."

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Telsizden bildirdiği güç durumuna da açıklık getiren Hadjar, ortada endişe verici bir arıza bulunmadığını ve durumun batarya prosedüründen kaynaklandığını ifade etti: "Motorun kendisi gayet iyiydi. Sadece soğutma turundaki prosedürümüz bu şekilde işliyor.”

“Bana o anda bir şeyler ters gibi geldi; etrafımdaki araçlara kıyasla kendimi çok daha yavaş hissettim. Yani özünde bataryayı yeniden şarj ettik. Ortada endişe verici bir durum yok."

Takımın hafta sonuna getirdiği küçük güncellemeyi henüz denemediğini söyleyen Hadjar, test planına dair şunları ekledi: "Henüz deneyemedim ama bir aksilik olmazsa yarın 3. antrenman seansında deneyeceğiz.”

“Gereken testleri yapıp genel durumu göreceğiz. Açıkçası çok ufak bir parça, dişe dokunur bir performans artışı olacağını bile düşünmüyoruz.”

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- Motorsport.com Ekibi

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