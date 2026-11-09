Formula 1 Sao Paulo GP

Hadjar: “F1'de yarıştığım en zorlu şartlarda podyuma çıkmak güzel"

Sao Paulo Grand Prix’sini üçüncü sırada tamamlayan Isack Hadjar, zorlu geçen hafta sonunun ardından elde ettiği sonuçtan memnun.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 13:37

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Formula 1’deki üçüncü podyumuna ulaşan Hadjar, Interlagos’ta karşılaştığı koşulların kariyerindeki en zorlu mücadele olduğunu belirtti.

Genç sürücü şöyle dedi: “Formula 1’de yarıştığım tüm yarışlar arasında Interlagos’taki koşullar en zorlayıcı olanlardı. Kendimi böyle şartlarda sınayabildiğim için mutluyum. Formula 1’deki sınırlı tecrübemi düşündüğümde, iki olağanüstü pilotun yanında podyuma çıkmak benim için çok özel bir şeydi.”

Yarış boyunca birkaç başarılı geçişe imza atan Hadjar, Kimi Antonelli’yi ilk viraj girişinde nasıl geçtiği sorulduğunda atağın ayrıntılarını tam olarak hatırlamadığını söyledi.

“Dürüst olmak gerekirse artık hatırlamıyorum. Sanırım ikinci virajın girişindeydi. Bir önceki turda pist dışına taşmıştı ve o sırada avantaj bende olmuştu."

"Kimi ile yaşadığımız kısa mücadeleden keyif aldım. Özellikle yarışın son bölümünde, yeniden yağmur başladığında durum çok keyifliydi."

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Kimi hemen arkamdaydı ve çok hızlıydı. Sanki onun için pistteki tutunma seviyesini test ediyormuşum gibi hissediyordum. Sürekli baskı yapıyordu. Onunla mücadele etmek güzeldi.”

Son dönemde kendisini daha özgüvenli hissedip hissetmediği sorulan Hadjar, böyle hafta sonlarının kendisine büyük keyif verdiğini söyledi: “Evet, böyle hafta sonları gerçekten keyif veriyor. Podyuma çıkmak her zaman güzel."

"Benim yarışlarım hiçbir zaman sorunsuz geçmiyor. Pole pozisyonundan ya da ilk üç sıradan başlayıp rahatça kazandığım bir yarış olmuyor. Her zaman mücadele etmem gerekiyor."

"Cuma günü oldukça gerideydim. Cumartesi sabahı da işler yolunda gitmiyordu. Ancak sonunda yarış iyi geçti ve dolayısıyla hafta sonunun tamamı da olumlu sonuçlandı.”

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- Motorsport.com Ekibi

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