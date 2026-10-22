Formula 1 Amerika GP
Hadjar: “En hızlı araca sahip değiliz, farkı yaratan asıl şey Max”
ABD GP öncesinde düzenlenen basın toplantısında Hadjar, şansızlığını geride bırakmak için temiz bir hafta sonu geçirmek istediğini belirtti.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 22 Eki 2026 19:30
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Austin’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Isack Hadjar, Singapur Grand Prix’sinde yaşadığı kabus gibi hafta sonunu geride bırakmak istediğini söyledi. Her seansta farklı bir teknik arızayla karşılaştığını belirten genç yıldız, aracın potansiyeline rağmen üst üste iki yarışı talihsizliklerle kapatmanın kendisi için oldukça can sıkıcı olduğunu dile getirdi.
Austin’deki Circuit of the Americas pistini sevdiğini ve burada temiz bir hafta sonu geçirmeyi hedeflediğini vurgulayan Hadjar, aracın zayıf yönlerini bildiklerini ve mühendislerin bu sorunları çözmek için aralıksız çalıştığını belirtti.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Takım arkadaşı Max Verstappen’in Singapur’da pol pozisyonunu alıp yarışı kazanmasına rağmen Red Bull’un gridin en hızlı aracı olmadığını savunan Fransız pilot, aracı sürmenin hâlâ çok zor olduğunu vurguladı. Hadjar, pazar günkü zaferin tamamen Verstappen’in yeteneği sayesinde geldiğini ifade etti: "Kendi adıma en hızlı araca sahip olduğumuzu düşünmüyorum.”
“Araç hâlâ sürüşü son derece zor bir yapıda. Malezya’da çok baskındık ama Singapur’da pek öyle değildik. Yani en hızlı araca sahip değiliz, farkı yaratan asıl şey Max.”
“Bana göre, eğer Max’i o yarışta Ferrari’ye koysaydınız çok daha büyük bir farkla kazanırdı. Max, Q3’te tüm şansını en iyi şekilde değerlendirdi, farkı yarattı ve bu da galibiyet için yeterli oldu."
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