Formula 1 Amerika GP

Hadjar: “En hızlı araca sahip değiliz, farkı yaratan asıl şey Max”

ABD GP öncesinde düzenlenen basın toplantısında Hadjar, şansızlığını geride bırakmak için temiz bir hafta sonu geçirmek istediğini belirtti.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 22 Eki 2026 19:30

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Austin’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Isack Hadjar, Singapur Grand Prix’sinde yaşadığı kabus gibi hafta sonunu geride bırakmak istediğini söyledi. Her seansta farklı bir teknik arızayla karşılaştığını belirten genç yıldız, aracın potansiyeline rağmen üst üste iki yarışı talihsizliklerle kapatmanın kendisi için oldukça can sıkıcı olduğunu dile getirdi.

Austin’deki Circuit of the Americas pistini sevdiğini ve burada temiz bir hafta sonu geçirmeyi hedeflediğini vurgulayan Hadjar, aracın zayıf yönlerini bildiklerini ve mühendislerin bu sorunları çözmek için aralıksız çalıştığını belirtti.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Takım arkadaşı Max Verstappen’in Singapur’da pol pozisyonunu alıp yarışı kazanmasına rağmen Red Bull’un gridin en hızlı aracı olmadığını savunan Fransız pilot, aracı sürmenin hâlâ çok zor olduğunu vurguladı. Hadjar, pazar günkü zaferin tamamen Verstappen’in yeteneği sayesinde geldiğini ifade etti: "Kendi adıma en hızlı araca sahip olduğumuzu düşünmüyorum.”

“Araç hâlâ sürüşü son derece zor bir yapıda. Malezya’da çok baskındık ama Singapur’da pek öyle değildik. Yani en hızlı araca sahip değiliz, farkı yaratan asıl şey Max.”

“Bana göre, eğer Max’i o yarışta Ferrari’ye koysaydınız çok daha büyük bir farkla kazanırdı. Max, Q3’te tüm şansını en iyi şekilde değerlendirdi, farkı yarattı ve bu da galibiyet için yeterli oldu."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Sainz: "Sezonu Orta Doğu'da bitirmeye ikna olmak zor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Piastri: “Antonelli şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor”



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



9 dk



Piastri: “Antonelli şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor”





2026 ABD GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



3 s



2026 ABD GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?





Lindblad, Red Bull motorunu övdü: "Sezonun başından beri harikaydı"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



4 s



Lindblad, Red Bull motorunu övdü: "Sezonun başından beri harikaydı"

Son Haberler





Hadjar: “En hızlı araca sahip değiliz, farkı yaratan asıl şey Max”



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



1 dk



Hadjar: “En hızlı araca sahip değiliz, farkı yaratan asıl şey Max”





Sainz: "Sezonu Orta Doğu'da bitirmeye ikna olmak zor"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



2 dk



Sainz: "Sezonu Orta Doğu'da bitirmeye ikna olmak zor"





Piastri: “Antonelli şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor”



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



9 dk



Piastri: “Antonelli şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor”





2026 ABD GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



3 s



2026 ABD GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol