Hadjar: "Bir noktada Monako'da puan alamayacağımdan korktum"

Isack Hadjar, Monako'da üçüncü sırayı alarak Red Bull adına ilk podyumunu elde etse de bu başarıya giden yol kendisi için biraz zorluydu.

Hadjar, yarış boyunca ciddi sürüş kabiliyeti sorunları yaşadığını ve bir noktada motorunun 'patlayacak gibi hissettirdiğini' söyledi. Ayrıca cuma günü havuz çıkışında yaptığı kaza, cumartesi öncesi öz güvenini ciddi şekilde sarsmıştı.

Buna rağmen Fransız pilot sıralama turlarında toparlanarak beşinci sırayı aldı ve yarışın ilk bölümünde Mercedes pilotu George Russell'ı arkasında tutmayı başardı. Yarışı pist üstünde dördüncü sırada tamamlayan Hadjar, Pierre Gasly'nin pit yolunda hız sınırını aşması nedeniyle aldığı iki beş saniyelik cezanın ardından üçüncülüğe yükseldi.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Hadjar, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Birçok nedenden dolayı tatmin edici bir sonuç aldık, çünkü hafta sonuna en kötü şekilde başladım."

"Bu pistte her turda güven inşa etmeniz gerekir. Sürekli pistte olmanız gerekir ama benim için cuma günü neredeyse hiç seans yok gibiydi. İkinci antrenman seansında araca dair güvenimi kaybetmiştim."

"Üçüncü antrenman seansında ise kendimi zorlayarak rekabetçi bir adım attım, yarış için kendime bir fırsat yarattım ve bu işe yaradı."

"Ama işin kolay olacağını düşünmüyordum. Araçta o kadar çok sorun yaşadım ki bir noktada hafta sonunu puansız kapatacağımı düşündüm."