Hadjar: "Avusturya'da ilk kez büyük takımlarla mücadele etmek çok eğlenceliydi!"

Yarışa sekizinci sıradan başlayan Isack Hadjar, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile tekerlek tekerleğe mücadele ederken McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri ile de pist üstünde pozisyon savaşı verdi.

Genç pilot yarışı 6. sırada tamamladı ancak geliştirilmiş RB22 ile daha iyi bir sıralama pozisyonu yakalaması halinde 4. sıraya kadar çıkabilecek bir tempo yakaladığını düşündüğünü ifade etti.

Crash.net’e konuşan Hadjar, yarışı şu sözlerle değerlendirdi: "Kariyerimde Ferrari ve McLaren gibi büyük takımlarla mücadele ettiğim bir yarış hatırlamıyorum. Bu yüzden gerçekten çok eğlenceliydi, benim için bir ilkti."

"Ancak gridde biraz daha yukarıdan başlasaydık ve enerji yönetimi sorunları olmasaydı, dördüncülük mümkün olabilirdi. Bu yüzden benim için olumlu bir hafta sonuydu."

Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren, Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Hamilton ile yaşadığı mücadeleden bir şey öğrenip öğrenmediği sorulduğunda ise Hadjar şu yanıtı verdi: "Özellikle öğrendiğim bir şey olmadı, daha çok bu mücadeleden keyif aldım."

"Belki 4. virajda Lewis'e biraz fazla nazik davrandım, onu hatırlıyorum. Onun dışında mücadeleyi iyi yönettiğimi düşünüyorum."

Hadjar, hafta sonu boyunca yaşadığı fren sorunlarının yarışta da devam ettiğini doğruladı.

"Oldukça fazla kilitlenme yaşadım ve öz güvenim düşüktü. Her tur biraz güvenli tarafta kalmak zorunda kaldım ama aynı sorunu çevremdeki herkes de yaşıyordu. Yalnız değildim. Bunun pist koşullarına, yüksek sıcaklığa ve lastiklerin kötü hissettirmesine bağlı olabileceğini düşünüyorum."

"Ama yarış temposunda bence ikinci en hızlı araç bizdik."

"Aracın doğru çalışma penceresinde olmadığını düşünüyorum ama buna rağmen hızlıydı, bu da umut verici."