Formula 1 Katar GP
Hadjar: "Asıl hedefim üçüncülüktü"
Isack Hadjar, Katar GP sıralama turlarında üçüncü sırayı hedeflediğini ancak McLaren sürücülerinin daha iyi bir performans sergilediğini söyledi.
Zeynep Taş Haydn Cobb
Yayın tarihi: 28 Kas 2026 19:59
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Isack Hadjar, Katar Grand Prix'si sıralama turlarını McLaren pilotlarının gerisinde, takım arkadaşı Max Verstappen'in ise önünde beşinci sırada tamamladı.
Cumartesi gününün ardından konuşan Hadjar, turunun son bölümünde yaşadığı hız kaybından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
Red Bull pilotu, "Delta zamanımın sürekli düşmeye başladığını gördüm ve giderek hız kaybettim."
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
"Bu oldukça sinir bozucuydu çünkü sonuna kadar limitte sürüyordum. Evet, durum böyle. Her seferinde bitiş çizgisine güç bela ulaşıyorum." dedi.
Üçüncü sırayı elde etmenin mümkün olup olmadığı sorulan Hadjar, "Aslında kendime koyduğum hedef buydu."
"Mercedes'in bu hafta sonu tamamen farklı bir seviyede olduğu düşünüldüğünde üçüncülük gerçekçi bir hedefti. Ama günün sonunda McLaren pilotları bizden daha iyi bir iş çıkardılar." şeklinde yanıt verdi.
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- Motorsport.com Ekibi
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