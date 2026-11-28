Formula 1 Katar GP

Hadjar: "Asıl hedefim üçüncülüktü"

Isack Hadjar, Katar GP sıralama turlarında üçüncü sırayı hedeflediğini ancak McLaren sürücülerinin daha iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Zeynep Taş Haydn Cobb

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 19:59

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Isack Hadjar, Katar Grand Prix'si sıralama turlarını McLaren pilotlarının gerisinde, takım arkadaşı Max Verstappen'in ise önünde beşinci sırada tamamladı.

Cumartesi gününün ardından konuşan Hadjar, turunun son bölümünde yaşadığı hız kaybından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Red Bull pilotu, "Delta zamanımın sürekli düşmeye başladığını gördüm ve giderek hız kaybettim."

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Bu oldukça sinir bozucuydu çünkü sonuna kadar limitte sürüyordum. Evet, durum böyle. Her seferinde bitiş çizgisine güç bela ulaşıyorum." dedi.

Üçüncü sırayı elde etmenin mümkün olup olmadığı sorulan Hadjar, "Aslında kendime koyduğum hedef buydu."

"Mercedes'in bu hafta sonu tamamen farklı bir seviyede olduğu düşünüldüğünde üçüncülük gerçekçi bir hedefti. Ama günün sonunda McLaren pilotları bizden daha iyi bir iş çıkardılar." şeklinde yanıt verdi.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Verstappen: “Yarın Mercedes ile rekabet edebileceğimizi sanmıyorum”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Piastri: "Hafta sonunun en büyük sürprizi Mercedes'in hızı"



Formula 1



Formula 1



Katar GP



19 dk



Piastri: "Hafta sonunun en büyük sürprizi Mercedes'in hızı"





Antonelli: "Piste en son çıkmak istemiştim ama takım beni dinlemedi"



Formula 1



Formula 1



Katar GP



47 dk



Antonelli: "Piste en son çıkmak istemiştim ama takım beni dinlemedi"





2026 Katar GP 3. antrenman: Mercedes son antrenmanda da zirvede, Red Bull takipte



Formula 1



Formula 1



Katar GP



4 s



2026 Katar GP 3. antrenman: Mercedes son antrenmanda da zirvede, Red Bull takipte

Daha fazlası

Isack Hadjar





Teknik: Red Bull ve Audi, Brembo’nun yeni delikli karbon fren diskini test ediyor



Formula 1



Formula 1



Katar GP



11 s



Teknik: Red Bull ve Audi, Brembo’nun yeni delikli karbon fren diskini test ediyor





Hadjar: "Takım ön kanat üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor"



Formula 1



Formula 1



Katar GP



1 g



Hadjar: "Takım ön kanat üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor"





Hadjar: "Verstappen gibi F1 dışında yarışacak param yok"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



9 g



Hadjar: "Verstappen gibi F1 dışında yarışacak param yok"

Daha fazlası

Red Bull Racing





Mekies: "Red Bull'un yeniden yükselişi, Max'in takımda kalmayı seçmesiyle başladı"



Formula 1



Formula 1



Katar GP



6 s



Mekies: "Red Bull'un yeniden yükselişi, Max'in takımda kalmayı seçmesiyle başladı"





Antonelli, Verstappen'le Nordschleife'da yarışmak istiyor: "Wolff'ü ikna etmeliyiz!"



Formula 1



Formula 1



Katar GP



1 g



Antonelli, Verstappen'le Nordschleife'da yarışmak istiyor: "Wolff'ü ikna etmeliyiz!"





Verstappen, 2027 Daytona 24 Saat yarışına katılabilir



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



5 g



Verstappen, 2027 Daytona 24 Saat yarışına katılabilir

Son Haberler





Hadjar: "Asıl hedefim üçüncülüktü"



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



8 dk



Hadjar: "Asıl hedefim üçüncülüktü"





Verstappen: “Yarın Mercedes ile rekabet edebileceğimizi sanmıyorum”



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



13 dk



Verstappen: “Yarın Mercedes ile rekabet edebileceğimizi sanmıyorum”





Piastri: "Hafta sonunun en büyük sürprizi Mercedes'in hızı"



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



19 dk



Piastri: "Hafta sonunun en büyük sürprizi Mercedes'in hızı"





Wolff: “George, sıralama seansının her bölümünde kusursuzdu”



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



33 dk



Wolff: “George, sıralama seansının her bölümünde kusursuzdu”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol