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Formula 1 Avusturya GP

Hadjar: "Aracın virajdaki tepkilerini anlamakta zorlanıyoruz"

Isack Hadjar, Avusturya Grand Prix'sinin cuma antrenmanlarının ardından basına yaptığı açıklamalarda, araca getirilen güncellemelere ve yol tutuş sorununa değindi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Pauline Ballet / Formula 1 via Getty Images

Yeni paket hakkında henüz net bir çıkarım yapamadıklarını belirten genç pilot, şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse araca gelen güncellemelerden sonra tamamen farklı bir araç hissetmedim, her zamanki gibiydi.” 

“Kapatmamız gereken bir fark var ve bunun için çalışmaya devam etmeliyiz. Antrenmanlar boyunca seanslara başlamakta nedense biraz yavaş kaldık.” 

“Araç bazen sıralama turlarında canlanıyor ama bu konuda acilen istikrar sağlamamız gerek çünkü şu an işimiz oldukça zor."

Takım arkadaşı Max Verstappen ile benzer şikayetlerde bulunduklarının hatırlatılması üzerine Hadjar, özellikle 3. virajdaki denge sorununa dikkat çekti: "O virajda kelimenin tam anlamıyla hiç yol tutuşu yoktu.” 

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

“Direksiyonu çeviriyoruz ama arkası gelmiyor, bu durum ikimizi de çok şaşırttı. Aslında normalde iyi olduğumuz bir hız aralığıydı, o yüzden aracın virajdaki tepkilerini anlamakta zorlanıyoruz."

"Aracın her seansta düzgün çalışmasını istiyoruz bu yüzden sorunların tam olarak neyden kaynaklandığını bilmeye ihtiyacımız var. Şansın bize yardım etmesini bekleyemeyiz, her şeyi kendi başımıza çözmek zorundayız.”

“Pist koşulları nasıl olursa olsun, her şartta hızımızı korumalı ve mücadeleye hazır olmalıyız.”

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