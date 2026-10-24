Formula 1 Amerika GP

Hadjar: "Aracın bu kadar kötü hissettirmesini beklemiyordum"

ABD GP’nin cuma seanslarının ardından basına konuşan Hadjar, aracın sürülemez durumda olduğunu ve lastiklerdeki yıpranmaya anlam veremediklerini belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 09:00

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Liam Fabre

Austin’deki Circuit of the Americas pistinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansını lider Charles Leclerc’in 1.5 saniye gerisinde 14. sırada tamamlayan Isack Hadjar, ikinci seansta 9. sıraya yükselmesine rağmen araç dengesinden oldukça şikayetçiydi.

Özellikle hızlı geçilen ilk sektörün ardından yumuşak lastiklerin aniden performans kaybetmesiyle zor anlar yaşayan genç pilot, telsiz konuşmalarının ardından basın alanında da sert açıklamalarda bulundu.

Rekabetçi tur zamanının çoğunu ilk sektörde elde ettiğini ancak turun geri kalanında daha yavaş kaldığını belirten Hadjar, RB22’nin ön tarafındaki tutuş kaybına dikkat çekti.

Pist üzerindeki denge sorunlarını ve yaşadığı zorlukları değerlendiren Fransız pilot, seansın ardından şu ifadeleri kullandı: "Tam anlamıyla bir felaketti.”

“Tur zamanımın asıl iyi olduğu yer ilk sektördü, gerisi gerçekten de çok kötüydü. Araç adeta sürülemez haldeydi, ön tarafın yol tutuşu tamamen kayboldu.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images

“Neler olduğunu incelememiz gerekiyor çünkü tek bir turda bu kadar yüksek bir lastik aşınmasının yaşanması hiç normal değil. Yüksek hızlı virajlarda aracın ön tarafı tamamen gitti, kelimenin tam anlamıyla öldü.”

“Sanırım lastik sıcaklıkları tavan yapıyor. Max ile aynı hızda gidiyoruz ancak farklı ayarlar kullanıyoruz, bu yüzden araç dengesinde bir şeyleri değiştirmemiz şart.”

“Ayarları düzeltmeye çalışacağız ama aracın bu kadar kötü hissettirmesini beklemiyordum. Beni gerçekten şaşırttı."

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