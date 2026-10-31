Formula 1 Meksika GP
Hadjar: "Aracı zorladığımız anda her şey kilitleniyor”
Red Bull pilotu Isack Hadjar, Meksika GP sıralama turlarındaki denge sorunlarına rağmen araç temposundan memnun olduğunu söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 22:50
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Meksika Grand Prix sıralama turlarında araç dengesizliği ve fren kilitlenmeleriyle boğuşmasına rağmen pole pozisyonunun az farkla gerisinde kalan Isack Hadjar, seans sonrası genel tabloyu değerlendirdi.
Sıralama seansındaki seansının ardından basına konuşan ve genel tabloyu değerlendiren Isack Hadjar, şu ifadeleri kullandı: "Pistte aracı kontrol etmek aşırı zordu. 13. virajda ön taraf kilitlenirken 12. virajda tam tersi bir senaryoyla karşılaşıyor ve arka taraf kitleniyordu.”
“Her iki virajda da fren performansınızdan taviz vermek ve bir orta yol bulmak zorunda kaldık. Aracı zorladığımız andaysa her şey kilitleniyor. Sürmesi gerçekten çok ama çok zordu.”
“Dürüst olmak gerekirse attığım turun ne kadar berbat olduğunu ve yaşadığımız tüm denge sorunlarını düşündüğümde aracın bu kadar hızlı olmasına inanamıyorum. Bu kadar kötü bir tura rağmen pole pozisyonundan çok da uzakta değildik.”
“Araç temel olarak çok güçlü, sadece bu denge sorunu üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Düne kıyasla geriye doğru bir adım atmış gibi hissetsek de saf tempomuz kesinlikle yerinde.”
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- Motorsport.com Ekibi
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