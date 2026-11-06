Formula 1 Sao Paulo GP
Hadjar: “Alt kategorilerdeki pilotların kalitesi gözle görülür şekilde arttı”
Isack Hadjar, Antonelli'nin şampiyonluğu üzerinden alt kategorilerdeki kalite artışını değerlendirirken F2 sonuçlarının pilot kalitesini yansıtmadığını belirtti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 6 Kas 2026 13:20
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Ashwith S Pai
Brezilya Grand Prix'si öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Isack Hadjar, Formula 1'e yeni adım atan genç yeteneklerin adaptasyon süreci ve alt kategorilerdeki rekabet seviyesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kimi Antonelli'nin kısa sürede şampiyonluğa ulaşmasının şaşırtıcı olmadığını belirten genç pilot, günümüzdeki pilot kalitesinin 20-30 yıl öncesine kıyasla gözle görülür şekilde yükseldiğini söyledi.
Kimi Antonelli ve kendi jenerasyonunun Formula 1'e bu kadar hızlı uyum sağlamasını değerlendiren Isack Hadjar, düşüncelerini şu sözlerle aktardı: "İyi bir pilotsanız, her dönemde iyisinizdir.”
“Fernando Alonso'yu, Lewis Hamilton'ı veya Kimi Antonelli'yi ele alın; hepsi F1'e geldiklerinde çok hızlı adapte oldular.”
Isack Hadjar, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Liam Fabre
“Bence 20-30 yıl öncesine kıyasla günümüzde fark yaratan şey, alt kategorilerdeki pilotların genel kalitesinin ve rekabet seviyesinin gözle görülür bir şekilde artması. Bu yüzden F1'e geldiklerinde hızlı uyum sağlayan pilotların sayısı da arttı ve genel seviye yükseldi.”
“Yeteneğiniz varsa hangi jenerasyon araç olursa olsun F1'de hemen kendini gösterir."
Kendi evinde F1’deki ilk yarışına çıkmaya hazırlanan Rafa Camara'ya vereceği tavsiyeler sorulduğunda anın tadını çıkarması gerektiğini belirten Hadjar, şunları söyledi: "Rafa iyi bir konumda çünkü önümüzdeki yıl için bir nevi pratik yapma şansı yakaladı.”
“Onun için önemli olan gelecek sezon, bu yüzden sadece öğrenmeye odaklanmalı. Hızlı bir pilot ve kesinlikle adapte olacaktır. Yerinde olsam sadece eğlenmeye ve yağmurun tadını çıkarmaya bakardım.”
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
“Kimi'nin şampiyon olması, benim 2024'te F2'yi ikinci sırada bitirmeme fazladan bir değer katmıyor çünkü F2'de her şey nihai sonuçla ilgili değildir. Aynı zamanda teknik arızalar ve birçok dış faktör yaşanıyor, her zaman adil bir ortam olmuyor.”
“Önemli olan akademi programınızdaki uzmanların sizde ne gördüğü ve altınızdaki araçla ne kadar performans sergileyebildiğinizdir.”
“Örnek olarak benim ilk F2 yılımda 14. olmama rağmen Red Bull bana güvendi. Dolayısıyla alt kategorilerdeki asıl kilit nokta, potansiyelinizi gerçekten anlayan profesyonellerle çalışmanızdır."
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- Motorsport.com Ekibi
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