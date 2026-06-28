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Formula 1 Avusturya GP

Hadjar: "Açık şekilde pistteki en hızlı ikinci takımdık”

Avusturya GP’nin fiziksel olarak yıpratıcı geçtiğini belirten Hadjar, takımın getirdiği güncellemelerin etkili olduğundan bahsetti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Yarış stratejisini ve elde ettikleri sonucu değerlendiren Hadjar, şu ifadeleri kullandı: "Yarıştan önce tahmin ettiğimiz sonuç tam olarak böyle bir şeydi.” 

“Sekizinci sıradan başladığınızda agresif bir sürüş tarzı benimsemek istersiniz. Erken pit yapmak toplam süre açısından en hızlı yarış senaryosu olmasa da sıra kazanmak için en etkili yoldu ve biz de bunu başardık.” 

“Tabii ki sekizinci sıradan başladığınızda McLaren ve Ferrari'leri öyle kolayca geçemiyorsunuz."

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Aracın gelişiminden memnun olduğunu ancak sürüş hissiyatı olarak hâlâ zorlandığını belirten genç pilot, sözlerini şöyle tamamladı: "Sezonun başından beri sahip olduğumuz kesinlikle en iyi yarış temposuydu. Bugün açık şekilde pistteki en hızlı ikinci takımdık.” 

“Bu yüzden yarışı dördüncü bitirmek ideal olurdu ama başaramadık. Genel tempodan oldukça memnunum ancak araç içindeki hissiyat hâlâ eksik.” 

“Hafta sonu boyunca araçtan istediğim verimi bir türlü alamadım. Buna rağmen hızlı olmayı başardık; bu hem iyi hem de kötü bir haber."

 

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