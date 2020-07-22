Shwartzman'ı öven Haas, artık çaylak sürücülerle yarışmaya açık

Ferrari'nin SMP Racing destekli genç sürücüsü Robert Shwartzman, geçen yıl FIA Formula 3'te şampiyon olmuş ve bu yıl Prema ile Formula 2'ye geçmişti.

Rus sürücü, geride kalan altı yarışta iki galibiyet ve üç podyum alarak toplamda 81 puan topladı.

Macaristan'daki yarışın yıldızlarından birisi olan genç sürücünün adı Alfa Romeo ve Haas koltukları için geçiyor.

Haas takım patronu Gunther Steiner, genç sürücünün performansını "şaşırtıcı" olarak yorumladı.

"Robert iyi bir performans gösteriyor ve şimdiden iki yarış kazandı. Bence iyi bir iş yapıyor. Geçen yıl zaten Formula 3 şampiyonu oldu."

Steiner, gelecek yıl çaylak bir sürücüyle yarışmaya açık olduklarını da söyledi.

"Takımda bir çaylağa sahip olmaya açık olduğumuzu söyleyebilirim. Artık bununla baş edebiliriz. Çünkü hepsi iyi şekilde hazırlandıkları Formula 2 veya Formula 3'ten geliyor."

"Charles Leclerc, Formula 1'e ilk girdiğinde bunun için hazır değildik. Yeni gelen bir sürücüyle çalışacak durumumuz yoktu çünkü takımı geliştirmemiz gerekiyordu. Ama artık çaylak bir sürücü alabileceğimizi düşünüyoruz."

Helmut Marko da Shwartzman'dan övgüyle bahsetti.

"Zeki, hızlı ve lastikleri çok iyi ve özel şekilde kullanıyor. İhtiyacı olduğu anda zorluyor. Ferrari'nin yerinde olsaydım, gelecek yıl onu kesinlikle Alfa Romeo'ya koyardım."