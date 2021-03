Haas’taki Ferrari ekibine göre, Schumacher Jr babasına ‘çok benziyor’

Mick Schumacher, bu hafta sonu Bahreyn Grand Prix’sinde Haas’la ilk F1 yarışına çıkacak. Babası Michael Schumacher ise neredeyse bundan 30 yıl önce parlak kariyerine Spa’da başlamıştı.

Babasının Formula 1 tarihindeki başarıları göz önüne alındığında, ilk günden beri gözler Mick Schumacher'in üzerindeydi. Bu süreçte Mick, babası Michael Schumacher’in beş şampiyonluk kazandığı Ferrari ekibinden büyük destek aldı.

Steiner daha önce yedi kez Dünya Şampiyonu’yla hiç çalışmamış olsa da, onunla çalışan ve şu anda Haas’ın personeli olan isimlerin, çoktan Mick ve Michael arasındaki benzerliklerden bahsettiğini dile getirdi.

Autosport/Motorsport.com.‘a konuşan Steiner, ‘’Daha önce Michael’la hiç çalışmadım, yani onun sıkı çalışan biri olduğunu sadece basından ve televizyondan biliyorum.’’

‘’Ferrari’de daha önce Michael’la çalışmış olup şimdi ekibimizde olanlar var, bana onunla çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlattılar. Michael’i çok iyi tanıyorlardı.’’

‘’Mick bize geldiğinde çok duygusallardı. Michael’in nasıl çalıştığını bana açıkladılar, bence Mick de çok benzer.’’

‘’Çok çalışıyor, ne istediğini biliyor, her şeyi öğrenmek istiyor ve her gün, her saat, her dakika daha iyiye gitmek istiyor.’’ dedi.

Schumacher, geçtiğimiz sezon Formula 2 şampiyonu olmuştu.

Takım, odak noktasını VF-21 yerine 2022 aracına çevirdiği için, Schumacher’in zor bir çaylak senesi geçirebileceğini düşünüyor.