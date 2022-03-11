Haas'ın yeni test programı belli oldu

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Haas normalde üç gün boyunca pistte olacaktı fakat kargoda yaşanan gecikmenin ardından perşembe sabahını kaybettiler.

Bundan ötürü pazar sabahı Haas'a yarım gün test yapma fırsatı verileceği söyleniyordu ancak takımların buna karşı çıkmasıyla fikir reddedildi.

Şimdi farklı bir çözüm bulunmuş durumda.

Haas'ın yayınladığı yeni programa göre takım, bugün akşam fazladan bir saat pistte kalacak. Mick Schumacher sabah bölümünde 10:00-14:00 arası sürüş yapacak. Öğleden sonra piste çıkacak Kevin Magnussen ise 15:00-19:00 arası değil, 15:00-20:00 arası çalışacak.

Cumartesi sabah Haas, güne bir saat erken başlayacak. Sabah Kevin Magnussen 09:00 itibariyle işe koyulacak ve 14:00'e kadar devam edecek.

Akşam bölümü ise iki saat uzatılacak ve Mick Schumacher 15:00'ten 21:00'e kadar sürüş yapacak. Bu, Mick'in arka arkaya altı saat sürüş yapacağı anlamına geliyor.