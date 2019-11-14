Haas'ın yeni ön kanadını Grosjean kullanacak

Amerikaı ekip sezonun sondan ikinci yarışı olan Brezilya GP için, 2020 aracı için tasarlanan pek çok yeni güncelleme getirdi.

Takım şimdi hafta sonu boyunca bu parçaları değerlendirecek ve doğru yönde ilerleyip ilerlemediğini kontrol edecek.

Haas, Austin'de ön kanadın yeni versiyonunu Kevin Magnussen'le test etmişti ve bu hafta sonu yeni ön kanadı Romain Grosjean kullanacak.

Sadece bir yeni ön kanat bulunuyor ve bundan ötürü olası bir kaza ya da sorunda eski versiyona dönmek zorunda kalacaklar.

Öte yandan Williams da üç yeni arka kanat getirdi. Takım gelecek yıla hazırlanırken yeni parçalar deniyor ve geçen hafta sonu test edilen yeni arka kanat pilotları mutlu etti.

Red Bull Racing de yeni bir buruna sahip olacak.