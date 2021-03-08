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Formula 1 / Son dakika

Haas'ın yeni aracını ilk Schumacher kullanacak

Ekleyen:
, Editör

Haas, 2021 test programını doğrularken, yeni Formula 1 aracını ilk Mick Schumacher kullanacak.

Haas'ın yeni aracını ilk Schumacher kullanacak

Haas, 2021 Formula sezonunda mücadele edeceği renk düzenini tanıtsa da, yeni VF-21'i gerçek anlamda 12 Mart Cuma günü tanıtacak.

Testten hemen önce pit yolunda yapılacak lansmanla birlikte, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'in yarışacağı araç ortaya çıkmış olacak.

Takım henüz yeni aracını çalıştıramadı ve 2021 aracını çalıştırmayan tek takım konumunda yer alıyor.

Eğer her şey planlandığı şekilde giderse, yeni aracı ilk Mick Schumacher kullanacak. Mick, Cuma sabahı aracın direksiyonuna geçecek ve sabah bölümünde sürüş yapacak. Öğleden sonra ise Mazepin sürüş yapacak.

Cumartesi günü sabah Mazepin, öğleden sonra Schumacher sürüş yaparken, pazar günü sabah Schumacher, öğleden sonra ise Mazepin sürüş gerçekleştirilecek.

Böylelikle üç günlük testi bu şekilde tamamlamış olacaklar.

Haas'ın 2021 Bahreyn test programı:

Cuma

Sabah: Mick Schumacher

Öğleden sonra: Nikita Mazepin

Cumartesi:

Sabah: Nikita Mazepin

Öğleden sonra: Mick Schumacher

Pazar: 

Sabah: Mick Schumacher

Öğleden sonra: Nikita Mazepin,

Haas VF-21

Haas VF-21

Fotoğraf: Haas F1 Team

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Editör Kemal Şengül

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