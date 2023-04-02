Haas'ın protestosu reddedildi, Avustralya GP sonucu kesinleşti
Haas F1 takımının 2023 Avustralya GP'nin sonucuyla ilgili yaptığı protesto, yapılan incelemenin ardından geri çevrildi. Böylece Avustralya GP'nin sonucu kesinleşmiş oldu.
Haas F1 takımı, yarışın son bölümündeki sıralamanın uygun olmadığı gerekçesiyle Avustralya GP sonucunu protesto etmişti.
Takım, 3. gridden startın ardından yaşanan kazalar sonucunda yapılan sıralamanın doğru olmadığını savunarak sonucu protesto etmişti. Takımın savunmasına göre yarışın son bölümündeki sıralama, bir önceki startın sıralamasına göre değil, araçlar kırmızı bayrağın sallandığı turda ikinci güvenlik aracı çizgisini geçtikleri için, güvenlik aracından sonraki sıralamaya göre yapılmalıydı.
Yapılan incelemenin ardından Haas'ın talebi kabul edilmedi ve Avustralya GP sonucu netleşmiş oldu.
Haas, Sportif Kurallar'ın 57.3 maddesine göre sıralamanın ikinci güvenlik aracı çizgisindeki sıralamaya göre belirlenebileceğini savunmuştu.
Yapılan incelemede, yarışın 57. turunda yaşanan kazanın ardından kuralların 57.3 maddesine göre tüm araçların sıralamasının belirlenebileceği güvenilir son yerin yeniden starttaki grid dizilimi olduğu belirtildi ve Haas'ın protestosu geri çevrildi.
Bu kararla birlikte yarışı tamamlayan pilotların sonuçları netleşmiş oldu. Haas pilotu Nico Hulkenberg yarışı 7. sırada tamamladı ancak son start öncesinde Carlos Sainz'ın arkasında 4. sırada bulunuyordu.
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