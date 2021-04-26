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Önceki / Schumacher, Portimao'da daha iyi olmalarını bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Haas'ın Portimao ve İspanya GP hedefi iki araçla da yarışı tamamlamak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, Portimao ve Imola için hedeflerinin iki araçla birden yarışı tamamlamak olduğunu belirtti.

Haas'ın Portimao ve İspanya GP hedefi iki araçla da yarışı tamamlamak

2021 için beklentileri oldukça düşük tutan Haas, tamamen 2022 aracına odaklanmış durumda ve yılın kalanında araca herhangi bir güncelleme getirilmeyecek.

Amerikalı ekip, sezonun ilk iki yarışında açık ara en yavaş takımdı ve beklendiği üzere her iki yarışı da son sıralarda tamamladı.

Bu hafta sonu Portimao yarışı yapılacak ve ardından İspanya GP'ye gidilecek. Bu da Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'in ilk kez arka arkaya iki yarışa katılacağı anlamına geliyor.

Steiner, hedefleri sorulduğunda şöyle dedi: "İlk iki yarıştan sonra değişen hiçbir şey yok."

"Tecrübe kazanmak gerekiyor, her iki sürücü de bitiş çizgisine ulaşmalı, öğrenmeye devam etmeli ve Formula 1 hakkında yeni bilgiler edinmeli."

"Yani hedeflerimiz aynı kalıyor: çok çalışmaya ve mümkün olduğunca çok bilgi toplamaya devam etmeliyiz."

Yağmur, Imola'da Haas pilotlarının işini daha da zorlaştırdı ve takım için mümkün olan en iyi şartlar yoktu.

Bu konuya da değinen Steiner, "Planlarımızı değiştirmedik. Sadece yağmur yağıyordu, bunu hesaba katmak ve bu koşullarda nasıl çalışılacağını öğrenmek gerekiyordu."

"Her Grand Prix yeni şeyler getiriyor. Bu, tüm süreçleri öğrenmek ve bu gibi durumlarda nasıl davranılacağını anlamak için ideal şartlardı. Bir dahaki sefere tabii ki stres çok daha az olacak.

"Tüm bunların ilk yarışlarda olmasını ister miydik? Muhtemelen hayır, ama şartlar bunlar ve bu deneyimleri tatmak gerekiyor. Yani sorun yok." dedi.
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Schumacher, Portimao'da daha iyi olmalarını bekliyor

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Schumacher, Portimao'da daha iyi olmalarını bekliyor
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Editör Kemal Şengül

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