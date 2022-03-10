Haas'ın Pazar günü test yapma talebi reddedildi

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Haas, Bahreyn'deki testlerin ilk günü sabah seansını kaçırdı. Programdaki bu aksamanın sebebi, geçtiğimiz günlerde Haas aracını ve ekipmanlarını taşıyan kargo aracında yaşanan bir arıza.

Kargo piste ancak Salı akşamı ulaşabildi, bunun sonucu olarak da Haas yarım gün kaybetmiş oldu. Bu "mücbir sebeplerden oluşan" kaybı telafi etmek amacıyla takım, Pazar günü test yapma talebinde bulundu.

Fakat bu talep reddedildi. Haas takım patronu Günther Steiner'e göre bunun nedenlerinden biri, kurallara göre yalnızca üç gün test yapılabiliyor olması.

Haas'ın kayıp zamanı telafi edebilmesi için bulunan çözüm ise, takımın üç gün boyunca akşamları ekstra test yapabilmesi oldu. Böylece takım, kaybedilen zamanın bir kısmını geri kazanabilecek.

Steiner, bunun nasıl kullanılacağına yönelik son kararın ise onlara ait olduğunu söyledi.

Haas VF-22 Fotoğraf: Haas F1 Team

Steiner, "Pazar günü test yapma talebimiz, seansın başlamasına dokuz dakika kala reddedildi."

"Ekstra dört saat test yapabiliriz, ama bu dört saati sadece gün bittikten sonra kullanabileceğiz. Pazar günü ise kullanamayacağız."

"Gün bittikten bir saat sonra bu dört saati kullanmaya başlayabileceğiz." dedi.

Haas, Perşembe öğleden sonra seansında yedek sürücü Pietro Fittipaldi ile piste çıktı.

Kalan iki günde ise Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'in yerini alan Kevin Magnussen ikilisi sürüş yapacaklar.