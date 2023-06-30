Haas, lastik problemlerini çözmek için yeni bir çözüm deniyor
Haas, VF-23 2023 Formula 1 aracında, yarış içi lastik aşınmasıyla ilgili mevcut sorunlarını anlamaya yardımcı olmasını umduğu yeni bir pitot sensörü tanıttı.
Haas bu yıl sıralama turlarında iyi sonuçlar alsa da, son yarış Kanada GP'de olduğu gibi bunu yarış sonucuna dönüştürmeyi başaramadı.
Örneğin Nico Hulkenberg, Montreal'de beşinci sıradan başladığı yarışta, ancak 15. oldu ve hafta sonunu puansız kapattı.
Hulkenberg yarıştan sonra sorunları ayar değişikliğiyle çözemeyeceklerin, bunları ortadan kaldırmak için daha uzun vadeli bir stratejiye ihtiyaçları olduğunu belirtmişti.
Haas bu hafta sonu Avusturya GP'ye, bu sorunları daha iyi anlamak amacıyla yeni bir seansörle geldi. Bu kapsamda Haas VF-23'ün burnun orta kısmında yeni bir pitot sensörü yer alıyor.
Haas, FIA belgesinde yeni sensörün "aerodinamik aşınmanın azalmasına" katkıda bulunacağını ve geniş veri analizi işlevselliği sayesinde ileriye doğru ilerlemelerine yardımcı olacağını belirtti.
Haas VF-23 technical detail
Photo by: Alex Kalinauckas
Takım, pitot sensörünün rüzgar tünelinde çalışmak ve bir yol aracında aerodinamik parametre elde etmek için temel araçlardan biri olduğunu vurguladı.
Motorsport.com, Haas'ın yeni sensör tarafından toplanan verilerin mevcut lastik aşınma sorununu çözmeye yardımcı olmasını umduğunu öğrendi.
Red Bull Ring'de konuşan Kevin Magnussen, Haas'ın mevcut sorununun "sadece ayarlamadan daha temel bir sorun gibi göründüğünü" açıkladı.
Magnussen sözlerine şöyle devam etti: "2019'a kıyasla (Haas o sezon aerodinamik dengesizlik nedeniyle sıralama turlarında iyi olmasına rağmen yarışta geriye düşüyordu), çok farklı kurallara sahibiz."
"Kurallar bu sefer çok daha farklı. Dolayısıyla, araçta aynı yeri işaret edip 'yine şu parça' diyemeyiz."
"Teknik anlamda benzer bir sorun, tek turda hızlı olmamıza rağmen lastiklerimizi daha fazla tüketiyoruz ve rakiplerimize kıyasla trafikte çok daha fazla zorlanıyoruz."
"Bu tür şeylerle boğuşuyoruz. Açık havada, tek başımıza olduğumuzda, şahsen olmayı beklediğimiz yerde oluyoruz."
"Trafiğe düştüğümüzde veya lastikler üzerinde zorlandığımızda, tutarsızlık artıyor."
Haas VF-23 technical detail
Photo by: Alex Kalinauckas
Magnussen ayrıca VF-23'ün dar bir çalışma aralığına sahip olduğunu ve bu durumun da performans dalgalanmalarına yol açtığını belirtti.
"Hafta sonu boyunca bir seansta sekizinci, bir sonrakinde 18. oluyorsunuz, ardından bir anda 10. sıraya gelebiliyorsunuz."
"İyi çalıştığı aralık çok dar. İyi çalıştığında gerçekten iyi oluyor, ilk beşe giriyoruz. İyi çalışmadığında ise Q1'de eleniyoruz. Çok dalgalı bir performans sergiliyoruz."
"Lastik aşınma problemi trafikte çok daha kötü hale geliyor. Gerçekten kötüleşiyor."
"Hafta sonu boyunca 'tamam, burada yeterince iyiyiz' dediğimiz hiçbir an yok. Her şeyde daha iyi olmak gerekiyor."
"Şahsen yarışta çok daha kötü hale gelen temel bir sorun olduğunu düşünüyorum. Lastikleri yarışta daha uzun süre kullanmanız gerekiyor, ayrıca başka araçları takip ediyorsunuz, bu da durumu zorlaştırıyor. Aynı zamanda asfaltı bozuk pistlerde de daha kötü hale geliyor."
"Kısacası aracın iyi çalıştığı aralık çok dar."
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