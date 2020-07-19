Haas'ın kuru zemin lastiklerine geçiş kararını sakatlanan Haas stratejisti almış

Amerikalı ekip, 2020 sezonu ye zor bir başlangıç yaptı ve diğer Ferrari motorlu takımlar gibi gerilemekten kurtulamadı.

Ancak zaten kaybedecek pek fazla şeyi olmayan Haas, formasyon turunun ardından yağmur lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçmek gibi cesurca bir karar aldı.

Bu karar, Avusturya'da kendisini sakatlayan takım stratejisti Mike Caulfield tarafından alındı.

Takım patronu Gunther Steiner: "Normalde yarışta oluyor fakat Avusturya'da bisikletinden düştü ve ameliyat için geri dönmek zorunda kaldı."

Tüm grid yağmur lastiklerine geçmişti ve Romain Grosjean'da geçiş, Kevin Magnussen'de ise yağmur lastiği vardı. Takım da daha yarış başlamadan yapılan bu pit stopla avantaj yakalayabileceğini düşündü.

Kararı değerlendiren Steiner, "Başlangıçta, dizildiğiniz yerden başlıyorsanız ve farklı bir şey yapmıyorsanız, herhangi bir kazanç elde etmeniz zordur."

"Bu yüzden Kevin yağmur lastiğini denemek istedi ve hemen formasyon turunda pistin kuruduğunu gördü."

"Sonra stratejislerimiz arasında kısa bir sohbet vardı. Onlardan biri bu hafta İngiltere'de yer alıyor, çünkü geçen hafta kolunu kırdı."

"İkisinden biri - biri tabii ki burada- 'hadi kuru zemin lastiklerine geçelim, pist kuruyor. bu bir şans olabilir' dedi be daha sonrasında çok ama çok hızlı bir karar vermemiz gerekiyordu."

"Çocuklar aralarında tartıştılar ve bunu yaptık. Büyük bir tartışma ya da başka bir şey olmadı. Sadece bunu denemenin iyi bir fikir olacağını düşündük. Çünkü kaybedecek bir şeyimiz yok."

Haas sürücüleri, o kadar avantaj kazandılar ki, bir noktada üçüncü ve dördüncü sıraya çıktılar.

Grosjean ilk onun dışına geriledi ancak Magnussen dokuzuncu olarak iki puan kazandı.

Steiner, sonucun zor zamanlardan geçen takım için faydalı olduğunu düşünüyor.

“Bütün çocuklar için çok önemli. Avusturya'ya gitmeden üç, dört ay önce ücretsiz izne çıktılar ve Avusturya'daki sonuçlar harika değildi."

"Çocuklar şimdi üst üste üçüncü haftada pistteydiler. Bu yüzden buradan puanlarla ayrılmak moralimizi yükseltiyor."

"Bir yarış takımı için önemli olan şey puanlardır. Bence herkes iyi bir iş çıkardı. Kimse vazgeçmedi ve bazı puanlar aldık. En önemli şey bu."