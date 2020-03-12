Haas'ın iki personeli daha coronavirüs nedeniyle incelemeye alındı

Dün yapılan açıklamada Haas'tan 2, McLaren'dan bir çalışanın coronavirüs şüphesi nedeniyle teste tabii tutulduğu ve ardından gözlem altına alındığı duyurulmuştu.

Şimdi ise yine Haas'tan iki çalışanın daha coronavirüs belirtisi gösterdiği için teste sokulduğu ve karantina altına alındığı duyuruldu.

Böylece McLaren çalışanıyla birlikte toplam 5 kişi karantina altına alınmış oldu. Testlerin sonuçlarının bugün çıkması bekleniyor.

Takım patronu Gunther Steiner, sonucun perşembe günü çıkacağını ve negatif olmasını umduğunu söyledi.

Steiner, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Doktor değilim. Umarım sonuçları negatif bir şekilde dönerler ve istediğimiz gibi devam ederiz."

"Şu an için sonucu bekliyoruz. Umarım negatif çıkar ancak kim bilir?" dedi.

Haas'karantina altındaki çalışanlarından üçünün mekaniker, birinin mühendis olduğu açıklandı. Sonuçlar pozitif çıkarsa, takım yeniden yapılanmak zorunda kalabilir ancak o da kolay olacağa benzemiyor.

Steiner, "Şu anda alternatif plan zor çünkü buraya kimse gelmiyor. Hem zaman hem de izin açısından bu uygun değil. Bir şeyler yapmamız gerekecek. Yarışlarda her zaman çözüm bulursunuz ancak ilk olarak çözümden önce sorunun belli olması gerekiyor." dedi.