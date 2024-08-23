Haas'ın eski sponsoru Uralkali, ödenmemiş borç nedeniyle takımın varlıklarına el konulması talebinde bulundu

Haas'ın eski sponsoru Uralkali, ödenmemiş borç nedeniyle Formula 1 takımının arabalar ve diğer ekipmanlar da dahil olmak üzere varlıklarına el konulması için Hollanda mahkemelerine başvurdu.

Haziran ayında İsviçre'de yapılan bir tahkim mahkemesi duruşmasının ardından, Haas'ın 2022 için yapılan sponsorluk ödemesinin bir kısmını Uralkali'ye iade etmesi gerektiği hükmü verildi. Bu karar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında iptal edilen sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak alındı.

Mahkeme Haas'ın anlaşmayı feshetme hakkına sahip olduğunu belirtirken, Amerikalı ekibin sezon için ödenen 13 milyon dolarlık sponsorluk bakiyesinin sadece bir kısmını elinde tutabileceğini de söyledi.

Bu nedenle Haas'ın, anlaşmanın iptal edildiği 4 Mart 2022 tarihinden sonra kalan sponsorluk ödemesini geri vermesine karar verildi. Bu tutarın yaklaşık 9 milyon dolar olduğuna inanılıyor.

Uralkali'nin geçtiğimiz ay Haas'ın geri ödeme için son tarih olan Temmuz ayını geçirdiğini iddia etmesinin ardından, Rus şirketin bu hafta Hollanda'daki mahkemelerde konuyu gündeme getirmeye karar verdiği anlaşılıyor.

Uralkali, Haas'ın Hollanda Grand Prix'sindeki mal varlığına el konulmasını talep etti ve Rus şirketin lehine geçici bir karar verildi.

Bunun sonucu olarak, Zandvoort'ta perşembe gecesi polis ve icra memurları Haas takımını ziyaret etti ve takımın varlıklarını değerlendirdi.

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Haas'ın Hollanda Grand Prix'sine katılımının normal şekilde devam etmesi konusunda anlaşmaya varılmış olsa da takıma, ödeme yapılana kadar yarıştan sonra araç ve ekipmanlarını ülkeden çıkarmasına izin verilmeyeceğinin söylendiği anlaşılıyor.

Haas tarafından yapılan bir açıklamada, Uralkali ile fon transferini tamamlamak için çalıştıkları belirtildi ve yapılan ödemelerin çeşitli Rus şirketlerine uygulanan yaptırımlarla tamamen uyumlu olduğundan emin olunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Haas, tahkim kararı uyarınca ödenmesi gereken tüm tutarları Uralkali'ye ödeme niyetindedir ve borçlu olunan tutarlar konusunda herhangi bir anlaşmazlık bulunmamaktadır.”

“Haas, ödemenin ilgili tüm ABD, AB, Birleşik Krallık ve İsviçre yaptırımlarına ve düzenlemelerine uygun olmasını sağlamak için avukatlarıyla birlikte çalışmaktadır.”

“Bu meseleyi kesin olarak çözmek için önümüzdeki günlerde Uralkali ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dendi.

Uralkali Cuma günü kendi açıklamasını yayınlayarak Haas'ın ödemeyi halletmeye çalışmasını memnuniyetle karşıladığını ancak yaptırımlar konusunu gecikme için haklı bir neden olarak görmediğini belirtti.

Uralkali sözcüsü, “Dün gece polis eşliğinde Hollandalı icra memurlarının Haas padoğuna geldiğini ve tüm yarış ekipmanlarının ve diğer mülklerin envanterini çıkardığını biliyoruz.”

Nikita Mazepin, Haas F1, with his father Dmitry Mazepin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Bu, Haas'ın Uralkali'ye ödeme yapılmasını ve bir yarış arabası verilmesini öngören tahkim kararına uymayı reddetmesinin beklenen sonucudur.”

“Tahkim kararı 12 Haziran'da derhal yürürlüğe girmek üzere verilmiş ve Haas tarafından görmezden gelinmiştir.”

“Haas'ın kararı uygulamak için iki aydan fazla zamanı vardı ve daha önce de bildirildiği üzere Uralkali, Haas'ın temsilcilerine ulaşarak ödemenin nasıl yapılacağı ve yarış arabasının nereye gönderileceği konusunda seçenekler sunmuş, ancak hiçbir zaman ciddi bir cevap alamamıştır.”

“Haas'ın yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen herhangi bir yaptırım sorunu yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. Bununla birlikte, bu yükümlülükler yerine getirilmemiştir.”

“Dün gece Hollandalı yetkililerin ziyaretinin ardından Haas'ın nihayet tahkim kararını dikkate aldığını duymaktan memnuniyet duyuyoruz. Uralkali adil bir yargı süreci sonunda hak ettiğini almaktan başka bir şey istemiyor ve Haas'ın durumu düzeltmek üzere hızla harekete geçmesini ve böylece tüm tarafların yollarına devam etmesini umuyor.” diye açıkladı.