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Formula 1

Haas'ın bir üyesi Steiner'ın takımda yarattığı "korku ve dehşet ortamı" hakkında konuştu

Haas'ın ismi açıklanmayan bir üyesi, Guenther Steiner'ın Haas'taki dönemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, during the team representatives press conference

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, during the team representatives press conference

Fotoğraf: FIA Pool

Guenther Steiner, Haas'ın bir Formula 1 takımı olarak doğuşunu ve atılımını denetlemişti ancak takımın bir üyesi Ayao Komatsu'nun o zamandan beri ortadan kaldırdığı “korku ortamı” hakkında konuştu.

Takımın sahibi Gene Haas, bu Ocak ayında Guenther Steiner'ın yerine Ayao Komatsu'yu takım patronluğuna terfi ettirmeyi tercih etti. Haas, Steiner'ın 2023 sonunda sona eren sözleşmesini uzatmamayı ve takımın başına geçmesi için mühendislik direktörüne başvurmayı tercih etti.

Steiner, 2016'da F1’e girişinin temellerinin atılmasına yardımcı olmak üzere Amerikan sermayeli projeye katıldığı 2014 yılından bu yana Haas'ı yönetiyordu. Ancak 2023'te takım, tarihinin en kötü ikinci sezonunu geçirdikten sonra, takım sahibi Haas takımın başına yeni birini getirme zamanının geldiğine karar verdi.

Haas, 2023 sezonunu 22 grand prix ve 6 sprint yarışının ardından sadece 12 puanla Takımlar Şampiyonasında son sırada tamamladı. Haas sadece 2021'de tek bir puan bile alamayarak daha kötü bir dönem geçirmişti. Ancak Komatsu önderliğindeki Haas, 2024'te şimdiden 31 puan topladı.

Büyük ölçüde Nico Hulkenberg'in bu dönem 18 grand prix ve 3 sprint yarışından 24 puan kazanması sayesinde Haas geçen sezon yaşadığı sıkıntıları atlattı. Komatsu, Haas’ın geçen sezonki sıkıntılarından sıyrılarak 15 yıl aradan sonra F1'e dönmeleri için Toyota ile için bir teknik ortaklık kurmasını sağladı.

Haas takımından ismi açıklanmayan bir kişi de F1 Insider'a Komatsu'nun Steiner'ın takım içinde yaydığı “korku ve dehşeti” ortadan kaldırdığını söyledi. Takımın durumu kötüleştikçe, Steiner'ın öfkeli tavrı Haas'ın tasarımcılarını ve mühendislerini bir hata yapma korkusuyla diken üstünde bıraktı.

Haas’ın ismi açıklanmayan üyesi şunları söyledi: “Steiner ile birlikte herkes hata yapmaktan korkuyordu.”

“Asabi yapısıyla korku ve dehşet saçıyordu. Komatsu herkesin içindeki motivasyonu ve bununla birlikte yükselişi geri getirdi.”

Ayao Komatsu, Haas F1 Takım Müdürü, Akio Toyoda, Toyota Motor Corporation Başkanı, Tomoya Takahashi, GAZOO Racing Başkanı

Ayao Komatsu, Haas F1 Takım Müdürü, Akio Toyoda, Toyota Motor Corporation Başkanı, Tomoya Takahashi, GAZOO Racing Başkanı

Fotoğraf: TOYOTA GAZOO Racing

Komatsu'nun Haas'ın takım patronu olması, Toyota'nın F1'e teknik ortak olarak dönmeyi kabul etmesinin önemli bir nedeni. Komatsu, korku yaratan tavırları Toyota'nın çalışma şekliyle çatışan Steiner'ın yerine geçtiğinden beri mantıklı ve çalışkan bir lider oldu.

Steiner ayrıca takım sahibi Gene Haas ile de çatışmıştı. Kovulan takım patronu, Haas'ı yakın zamanda "ucuz" olarak nitelendirip, bir süpermarkette alışveriş yaparken telefonla kovulduğunu söylemişti. Bu, ilişkilerinin acı bir şekilde sonlanmasına ve Steiner’ın Haas'taki görevinden ayrılmasına neden olmuştu.

Ancak takım sahibi Haas, Steiner'ın yerine geçmesinden bu yana Komatsu'nun başardıklarının doğru kararı verdiğini gösterdiğini düşünecektir. Takım, hayal kırıklığı yaratan 2023 sezonunun ardından yükselişe geçti ve Haas, Komatsu’nun dünyanın en büyük otomobil üreticisiyle ortaklık kurmasından büyük memnuniyet duyuyor.

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