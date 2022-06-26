Haas'ın başı MGU-K sorunlarıyla dertte

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Haas, Montreal'de takım tarihinin en iyi sıralama turlarından birisin geçirdi ve yarışa üçüncü çizgiden başladı. Fakat yarışta, arka arkaya beşinci kez puan alamadılar.

Yarışın 18. turunda Mick Schumacher'in güç ünitesinde bir sorun ortaya çıktı ve yapılan analizlerde bunun MGU-K'dan kaynaklandığı anlaşıldı. Bu, Amerikalı ekibin sezon başlangıcından bu yana yaşadığı beşinci MGU-K sorunuydu.

Benzer bir sorun, Monako GP'nin ilk antrenman seansında Mick Schumacher'in aracında ortaya çıkmıştı. Kevin Magnussen de aynı ünitede Imola ve Monako'da problem yaşadı.

Ayrıca Bakü'de Magnussen'in yolda kalmasına neden olan problem de yine MGU-K ile ilgiliydi.

Auto Motor und Sport'a göre bu ünitenin Haas aracında bu kadar sık arızalanması, Ferrari için büyük bir gizem olmaya devam ediyor.

Fakat en olası neden VF-22'nin Ferrari F1-75 ve Alfa Romeo C42'den daha yere yakın konumlandırılması ve sürücülerin bordürleri zorladığında veya tümsekli bölümlerden geçtiğinde, güç ünitesine daha güçlü kuvvetler iletmesi gibi görünüyor.

Tüm sorunların tümsekli pistlerde meydana gelmesi, bu iddiayı doğrular nitelikte görünüyor fakat şimdiye kadar bir çözüm bulunabilmiş değil. Haas sürücüleri her halükarda yılın bir noktasında yeni güç ünitesi parçalarına geçmek zorunda kalacaklar ve sınıra geldikleri için de grid cezası alacaklar.