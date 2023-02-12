Haas'ın 2023 F1 aracında öne çıkan değişiklikler

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Haas VF-23 her ne kadar geçen seneki aracın DNA'sını taşıyor olsa da, geçen seneki araca göre detaylarda bazı farklılıklar vardı.

Haas'ın yayınladığı videoda VF-23'ün garajdan çıktığı an gösterildi. O esnada, ön kanat planyalarının statik olan ve hareketli bölümlerinin oranında değişiklik olduğu görülüyor. Buruna yakın olan statik bölümde geçen seneye kıyasla daha fazla alan olduğu görülüyor.

Diğer taraftan ön kanadın üst planyalarının dış kısımları, geçen seneye göre daha az yüklü olmalarıyla dikkat çekiyor. Yani üst planyalarının kenar plakasına bağlandıkları kısımlar, geçen seneye göre daha ince bir yapıya sahip.

Kenar plakası da geçen seneye göre değiştirilmiş. Kenar plakasının uç kısmındaki dalgalı bölüm düzleştirilirken, kenar plakasının dış yüzeyinde yer alan kanatçığın şekli de değiştirilmiş.

Tüm takımlar araçlarını hafifletmenin yollarını arıyorlar. Haas bu kapsamda burundaki karoser yapısını inceltmiş gibi duruyor ancak şu an için daha fazla görüntü olmadığı için fotoğrafın açısından o şekilde hissediliyor olabilir.

Burnun alt kısmındaki kırpma (mavi ok), hava akımının aracın merkez çizgisi boyunca hareket etmesi için daha fazla alan ile aerodinamik fayda da sağlayacaktır.

Haas VF-23 Photo by: Haas F1 Team

Araçta biraz daha geriye doğru gittiğimizde, bu seneki Haas aracı ile geçen seneki Ferrari aracı arasında benzerlikler olduğunu görüyoruz. İki takım arasındaki ilişkiye baktığımızda bunun genel ve beklenen bir şey olduğunu söyleyebiliriz.

Takım, geçen sene her iki takımda olan üst kısmı oluklu sidepod tasarımını kullanmaya devam ediyor. Bu açıdan sidepod üstündeki soğutma ızgaraları araçta yer almaya devam ediyor ancak geçen seneye kıyasla bu ızgaralar daha aşağıya alınmış durumda.

Sidepodun genel yapısı Ferrari'nin tasarımına benziyor. Sidepod hava girişi de geçen seneki Ferrarisidepod girişine oldukça benziyor ancak ufak bir fark bulunuyor. Hava girişinin üst kısmı daha gerideyken, alt kısmı Red Bull'da olduğu gibi daha fazla ileriye uzanıyor. Ancak tam olarak RB18'inki kadar ileriye uzamıyor.

Sidepodun geri kalan bölümü, geçen seneki konseptin optimize edilmiş hali gibi duruyor. Sidepodun ön alt kısmında derin bir kesik bulunurken hava akışının arkadaki kola şişesi bölümüne doğru yönlendirilmesine yardımcı olmak için nispeten düz ve geriye doğru incelen bir arka bölümü var.

Tabanın ön kısmında da Ferrari esintisini görüyorsunuz. Haas, tabanın ön kısmında geçen sezon boyunca F1-75'in DNA'sında yer alan iki basamaklı tasarımı kullanmış.

Takım aynı zamanda motor kapağında da çalışmış ve köpek balığı yüzgeci şeklinde tasarım kullanmış. Bu kapsamda motor kapağının alt bölümü daha ince bir şekilde içeriye sarıldığı için kanatçığın fazlası yukarıda açıkta kalmış. Üst bölümde ayrıca geçen seneye göre çok basamaklı bir tasarım kullanılmış.

Köpek balığı yüzgecinin altındaki kaportadaki belirgin tümsek, 2022'de Alfa Romeo'dan gördüğümüz çözümle uyumlu gibi görünüyor. Yani egzozun altındaki süspansiyon düzenlemesi için bir kıvrım bulunuyor, bu da hem Haas hem de Ferrari'nin 2023'te bu tasarıma sahip olacağını işaret ediyor.

Taban kenar detayı mevcut resimlerden net anlaşılmıyor ancak Alfa Romeo'da gördüğümüz üzere, kurallardaki değişikliklere rağmen 2022'ye benzer bir tasarım olacak gibi duruyor.